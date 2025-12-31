Πολιτική

Φάμελλος: Το 2026 να είναι η χρονιά των θετικών ανατροπών

«Να μην γίνεται η Ελλάδα γνωστή για τους χαμηλότερους μισθούς και τα μεγάλα σκάνδαλα, αλλά για την καλύτερη δημόσια Υγεία και Παιδεία»
Σωκράτης Φάμελλος
Σωκράτης Φάμελλος / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα «το 2026 να είναι η χρονιά των θετικών ανατροπών» απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα: «Εύχομαι η Νέα Χρονιά να είναι ειρηνική, χωρίς σύννεφα στις ζωές μας. Να φέρει υγεία, ευημερία και πρόοδο.

Με ένα ζεστό σπίτι και μια μεγάλη αγκαλιά για όλες και όλους.Φωτεινή για όλα τα παιδιά του κόσμου. Χωρίς φτώχεια, ανισότητες, αβεβαιότητα και διακρίσεις.

Και να μην γίνεται η Ελλάδα γνωστή για τους χαμηλότερους μισθούς και τα μεγάλα σκάνδαλα, αλλά για την καλύτερη δημόσια Υγεία και Παιδεία.

Για μια κοινωνία και μια οικονομία που προοδεύουν μαζί.Και η λύση είναι μία: Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα καλύτερο αύριο. Ώστε το 2026 να είναι η χρονιά των θετικών ανατροπών. Και να κάνουμε πράξη την Ελλάδα που μας αξίζει.

Την Προοδευτική Ελλάδα. Μια Ελλάδα ισχυρή. Μια Ελλάδα της Δικαιοσύνης, της Αλληλεγγύης και της Ελπίδας.Χρόνια πολλά και καλή χρονιά!».

