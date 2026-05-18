Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: «Όταν καταφεύγει σε copy paste της Χίλαρι Κλίντον, είναι σε αποδρομή»

Με σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με σαφές μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει «κενό» στον χώρο της Κεντροαριστεράς, παρενέβη ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (18.05.2026) στο ΕΡΤnews, σχολίασε αιχμηρά τις αναφορές του πρωθυπουργού, λέγοντας πως «όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταφεύγει σε copy paste της Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή».

Ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική δύναμη που διαθέτει «ιδεολογική συγκρότηση, πολιτικό προσωπικό και προγραμματικό οπλοστάσιο», απορρίπτοντας τα σενάρια περί κενού στην Κεντροαριστερά. «Αν πράγματι υπήρχε κενό, δεν θα παρακαλούσε η Νέα Δημοκρατία να κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας», ανέφερε, στρέφοντας εκ νέου τα πυρά του στον Κυριάκο Μητσοτάκη και προσθέτοντας ότι η ΝΔ «τρέμει την επαναληπτική κάλπη».

«Δεν θα συγκρουστούν πρόσωπα, αλλά πολιτικές»

Αναφερόμενος στα σενάρια δημιουργίας νέων κομμάτων στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι «κάθε νέο κόμμα είναι καλοδεχούμενο και θα κριθεί πολιτικά», έσπευσε όμως να προσθέσει πως η κοινωνία «δεν έχει ανάγκη ούτε από copy paste ατάκες της Χίλαρι Κλίντον ούτε από ανακύκλωση παλιών τσιτάτων του Λένιν».

«Δεν θα συγκρουστούν πρόσωπα, αλλά πολιτικές», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς, επιχειρώντας να μεταφέρει το βάρος της αντιπαράθεσης από τις προσωπικές κινήσεις στον προγραμματικό λόγο. Από τη μία, όπως ανέφερε, υπάρχει μια πολιτική που «γεννά ανισότητες», επιτρέπει στα funds «να λεηλατούν την ακίνητη περιουσία των πολιτών» και παρακολουθεί «αδρανής» την Τουρκία. Από την άλλη, πρόσθεσε, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με «συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο και ολοκληρωμένες προτάσεις».

Αιχμές για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ελληνοτουρκικά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν αντιδρά με την απαιτούμενη αποφασιστικότητα την ώρα που, όπως είπε, η Τουρκία επιχειρεί να μετατρέψει το θεώρημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» «από δόγμα σε εσωτερικό δίκαιο».

«Δεν πρέπει να μένουν παρατηρητές», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την κυβερνητική στάση. Η αναφορά του εντάσσεται στη συνολική κριτική της Χαριλάου Τρικούπη ότι η ΝΔ εμφανίζεται αδρανής σε κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ επενδύει σε επικοινωνιακές κινήσεις στο εσωτερικό.

«Θα τρίζουν τα κόκαλα του Κωνσταντίνου Καραμανλή»

Σκληρή ήταν και η επίθεση του Κώστα Τσουκαλά στον Άδωνι Γεωργιάδη. «Ένας ακροδεξιός είναι που έλεγε για το 666 και έλεγε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι κόμμα κλεφτών. Αυτός ο άνθρωπος είναι σήμερα αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας», είπε δηκτικά.

«Θα τρίζουν τα κόκαλα του Κωνσταντίνου Καραμανλή», πρόσθεσε, επιχειρώντας να αναδείξει –όπως υποστήριξε– την ιδεολογική μετατόπιση της ΝΔ και τα εσωτερικά της προβλήματα. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για «σοβαρά εσωτερικά ζητήματα» στο κυβερνών κόμμα, τα οποία, όπως είπε, «δεν κρύβονται πλέον ούτε πίσω από τις δημοσκοπήσεις ούτε πίσω από επικοινωνιακές διαχειρίσεις».

«Ο νόμος Κατρούγκαλου ζει και βασιλεύει»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική και στο ασφαλιστικό, με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χηρείας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της, εφαρμόζει πλήρως κρίσιμες προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου.

«Η σημερινή κυβέρνηση, που υποσχόταν ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, είναι τελικά η πιο πιστή στην εφαρμογή του», ανέφερε. «Ο νόμος Κατρούγκαλου ζει και βασιλεύει», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο νόμος Βρούτση δεν άλλαξε, όπως είπε, τον πυρήνα των ρυθμίσεων για τα όρια ηλικίας, τις συντάξεις χηρείας και τις συντάξεις αναπηρίας.

Παράλληλα, επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για δικαιότερες ρυθμίσεις σε συντάξεις χηρείας, αναπηρίας και ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, υπογραμμίζοντας ότι κοινωνικές ομάδες, όπως οι μητέρες παιδιών με αναπηρία, χρειάζονται «ουσιαστική στήριξη και όχι επικοινωνιακή διαχείριση».

Οικονομία, ακρίβεια και Ταμείο Ανάκαμψης

Στο πεδίο της οικονομίας, ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει για δείκτες ανάπτυξης, ενώ η πραγματική οικονομία και η παραγωγικότητα παραμένουν στάσιμες. Επικαλούμενος επισημάνσεις του ΣΕΒ, σημείωσε ότι η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας παραμένει καθηλωμένη στα επίπεδα του 2000.

«Επτά χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει να πανηγυρίζει για δείκτες ανάπτυξης, αλλά η πραγματική οικονομία και η παραγωγικότητα παραμένουν στάσιμες», είπε, σχολιάζοντας σκωπτικά ότι ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να «θυμώνει» με την ακρίβεια, «λες και δεν κυβερνά ο ίδιος τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια».

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. «Οι επενδύσεις δεν γίνονται μόνες τους», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η χώρα είχε στη διάθεσή της «τεράστιους ευρωπαϊκούς πόρους» και η κυβέρνηση όφειλε να τους αξιοποιήσει για να αλλάξει πραγματικά την οικονομία, «όχι μόνο τους επικοινωνιακούς δείκτες».