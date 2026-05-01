Πολιτική

Φαραντούρης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε 3 αρχηγούς, εγώ δεν άλλαξα τις θέσεις μου»

«Δεν είναι αντίπαλος ο ΣΥΡΙΖΑ, αντίπαλος είναι τα προβλήματα και αυτός που τα δημιουργεί», πρόσθεσε ο Νίκος Φαραντούρης
Ο Νίκος Φαραντούρης
ΦΩΤΟ (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI)

Για την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε ο Νίκος Φαραντούρης σημειώνοντας ότι ενώνει κι εκείνος τις δυνάμεις του για τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση, με στόχο μια πολιτική αλλαγή που επείγει στη χώρα.

Ο Νίκος Φαραντούρης λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στον ΣΚΑΙ απάντησε στους επικριτές του που τον χαρακτηρίζουν γυρολόγο. «Μπήκα στην πολιτική πριν από 3 χρόνια και έχω υπάρξει μέλος μόνο ενός κόμματος».

«Πριν από 5 μήνες, στις 9 Δεκεμβρίου, διοργάνωσα με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών μια θεσμική εκδήλωση και τη συμμετοχή ευρωβουλευτών από διάφορες ομάδες και καθηγητών πανεπιστημίου για το άρθρο 86. Τότε είχαν σπεύσει πολλοί να προεξοφλήσουν τη συμμετοχή μου σε κινήματα και κόμματα», τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας για τις φήμες περί συμμετοχής του στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Είχα πει καλωσορίζω οποιοδήποτε πολιτικό εγχείρημα από όπου κι αν προέρχεται και ότι δεν σκοπεύω να κατέβω στις εθνικές εκλογές, γιατί είμαι ευρωβουλευτής».

«Τα ίδια που έλεγα και τότε, λέω και τώρα. Τίποτα δεν άλλαξε ούτε κεραία σε αυτά που έχω πει. Παραμένω συνεπής, άλλοι άλλαξαν», πρόσθεσε. Στον χαρακτηρισμό ότι είναι γυρολόγος είπε: «Η κ. Γιαννακοπούλου ήδη με καλωσόρισε στο ΠΑΣΟΚ. Αισθάνομαι ότι είμαι σε έναν χώρο που με έχει καλωσορίσει θερμά, αρχής γενομένης από την παρουσία μου στο Συνέδριο. Μπήκα στην πολιτική πριν από 3 χρόνια και έχω υπάρξει μέλος μόνο ενός κόμματος. Αυτό το κόμμα άλλαξε 3 αρχηγούς, εγώ δεν άλλαξα τις θέσεις μου. Δεν είναι αντίπαλος ο ΣΥΡΙΖΑ, αντίπαλος είναι τα προβλήματα και αυτός που τα δημιουργεί».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
128
76
56
49
Newsit logo
Newsit logo