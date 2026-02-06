Φειδίας Παναγιώτου: Ανακοίνωσε υποψηφιότητα για τις βουλευτικές εκλογές φορώντας κράνος – Η εκλογή του θα στοιχίσει στην Κύπρο 6 εκατ. ευρώ

Την επίσημη υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 στην Κύπρο ανακοίνωσε ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, επιλέγοντας μια άκρως… σουρεαλιστική προσέγγιση. Εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή του καναλιού Sigma φορώντας στρατιωτικό κράνος, δηλώνοντας πως «είμαστε σε πόλεμο με το σύστημα».

Η επιλογή του κράνους μόνο ως στυλιστική επιλογή δεν μπορεί να εκληφθεί, αλλά ως πολιτική δήλωση. Παρουσίασε άλλωστε την κάθοδό του στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο ως σύγκρουση με το κατεστημένο. «Θα δεχτούμε πόλεμο. Μας πολεμά το σύστημα, το κατεστημένο. Κλωτσά. Σοβαρολογώ» δήλωσε ο Φειδίας Παναγιώτου.

Στο πολιτικό του μήνυμα, απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες λέγοντας: «Πρέπει να με ψηφίσετε εσείς για να είμαι υποψήφιος», παραπέμποντας στην εσωτερική διαδικασία που έχει ξεκινήσει το κόμμα του, «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου». Όπως έχει ανακοινώσει, οι εκλογές για την ανάδειξη υποψηφίων θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά το διάστημα 5–7 Μαρτίου 2026, με 194 υποψηφιότητες να έχουν ήδη υποβληθεί στην πλατφόρμα του κόμματος.

Η εκλογή Παναγιώτου ενδέχεται να κοστίσει… 6 εκατ. ευρώ

Πέρα από τη θεατρικότητα και τις… γενικόλογες (και ενίοτε επικίνδυνες) πολιτικές τοποθετήσεις, η υποψηφιότητα του Φειδία Παναγιώτου εγείρει και ένα απολύτως πρακτικό και ιδιαίτερα κοστοβόρο ζήτημα. Αν εκλεγεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο ορίζει ότι η ιδιότητα του ευρωβουλευτή είναι ασυμβίβαστη με εκείνη του μέλους εθνικού κοινοβουλίου. Ωστόσο, επειδή εξελέγη ως ανεξάρτητος και δεν ανήκει σε κάποιο κομματικό ψηφοδέλτιο, δεν προβλέπεται αναπλήρωση της θέσης, αλλά θα απαιτηθεί διενέργεια συμπληρωματικών εκλογών στην Κύπρο για μία μόνο έδρα. Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, το κόστος μιας τέτοιας διαδικασίας ενδέχεται να φτάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο είναι προγραμματισμένες για τις 24 Μαΐου 2026. Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν επίσημα στις 6 Μαΐου 2026, ενώ η Βουλή προβλέπεται να διαλυθεί στις 23 Απριλίου 2026.