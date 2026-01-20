Πολιτική

Φειδίας Παναγιώτου για Μαρία Καρυστιανού: Ίσως στο μέλλον της προτείνουμε να γίνουμε αδελφό κόμμα

«Θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί της, είμαι ανοιχτός, είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμφωνούμε στα πάντα» είπε ο Κύπριος ευρωβουλευτής για την τέως πρόεδρο του συλλόγου «Τέμπη 2023»
Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου
Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου / AP Photo/Petros Karadjias

Σε συνεργασία με το υπό διαμόρφωση πολιτικό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσβλέπει ο Κύπριος ευρωβουλευτής και influencer Φειδίας Παναγιώτου, όπως είπε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Τρίτης (20.1.26).

Ο Φειδίας Παναγιώτου δήλωσε ότι ετοιμάζει ένα πολιτικό κόμμα «άμεσης δημοκρατίας» και θα ήθελε να συνεργαστεί με κάποιον τρόπο με το κίνημα που έχει ανακοινώσει ότι θα ιδρύσει η Μαρία Καρυστιανού.

«Βλέπω τι κάνει η κ. Καρυστιανού και ίσως να της προτείνουμε στο μέλλον να δούμε αν μπορούμε να γίνουμε αδελφό κόμμα ή βρούμε κάποιον τρόπο που λειτουργεί ο μηχανισμός της άμεσης δημοκρατίας και να κάνουμε μια συνεργασία στο μέλλον. Θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί της, είμαι ανοιχτός, είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμφωνούμε στα πάντα», τόνισε.

 

«Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να επιτρέπονται οι εκτρώσεις», σχολίασε, απαντώντας σε ερώτηση για τις πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

«Στο κόμμα της άμεσης δημοκρατίας δεν θέλουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς αλλά ότι θέλει ο κόσμος», ανέφερε.

