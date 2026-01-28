Πολιτική

Φίλιππος Σαχινίδης για Νίνα Κασιμάτη: «Αν θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, να ζητήσει άφεση αμαρτιών»

«Να πουν ότι εμείς που υπερασπιστήκαμε τη χώρα δεν ήμασταν προδότες και μετά είναι ευπρόσδεκτοι» τόνισε ο πρώην τσάρος της οικονομίας
Φίλιππος Σαχινίδης
Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Φίλιππος Σαχινίδης (ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI)

Με αιχμές, αλλά και με έναν… θρησκευτικό τόνο, σχολίασε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Φίλιππος Σαχινίδης, τα σενάρια που κυκλοφορούν περί ενδεχόμενης επιστροφής στη Χαριλάου Τρικούπη της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασιμάτη. Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (27.01.2026) στο Action 24, ο κ. Σαχινίδης έθεσε ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε πολιτική «διεύρυνση» μια δημόσια απολογία εκ μέρους όσων, όπως είπε, στο παρελθόν εξαπέλυσαν βαριές κατηγορίες κατά του ΠΑΣΟΚ.

«Θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά άνθρωποι που διατύπωσαν απόψεις για το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν πρέπει να ζητήσουν άφεση αμαρτιών, να εξομολογηθούν και βεβαίως να τους δεχτούμε», ανέφερε ο Φίλιππος Σαχινίδης, προσθέτοντας ότι «ως χριστιανός ορθόδοξος» πιστεύει και στην «άφεση των αμαρτιών». Κατά τον ίδιο, όσοι επιθυμούν να επαναπροσεγγίσουν το κόμμα οφείλουν να δηλώσουν ότι «κάναμε ένα τεράστιο λάθος» και να αναγνωρίσουν ότι όσοι «υπερασπιστήκαμε τη χώρα» δεν ήταν «προδότες».

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, που θεωρείται κοντά στο παπανδρεϊκό μπλοκ, δεν απέκρυψε ότι στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ παραμένει ζωντανή η μνήμη παλαιότερης δήλωσης της Νίνας Κασιμάτη το 2013 για τον Γιώργο Παπανδρέου, η οποία είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και είχε στη συνέχεια αποσυρθεί. Με αφορμή το μακελειό στον μαραθώνιο της Βοστόνης, η κ.  Κασιμάτη είχε εκφράσει τη λύπη της επειδή ανάμεσα στα θύματα… δεν βρισκόταν ο πρώην πρωθυπουργός. «Αναφέρετε ένα πρόσωπο που έχει κάνει δήλωση πως στεναχωρήθηκε που δεν σκοτώθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου. Στη ζωή πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις απόψεις που διατυπώνουμε», σημείωσε ο Φίλιππος Σαχινίδης, διευκρινίζοντας πάντως ότι τάσσεται «υπέρ της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ».

 

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ διαφώνησε, επίσης, με όσους επιχειρούν ιστορικές αναλογίες, απορρίπτοντας τη σύγκριση της Νίνας Κασιμάτη με τον Γεώργιο Μαύρο. «Ο Γιώργος Μαύρος ηγήθηκε ενός κόμματος που πήρε 20% στις εκλογές. Ο Γιώργος Μαύρος δεν είπε ποτέ ότι στεναχωριέται που δεν πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

