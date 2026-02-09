Φλωρίδης για Συνταγματική Αναθεώρηση: Τον Μάρτιο η τελική εισήγηση από τον πρωθυπουργό

Τον Μάρτιο αναμένεται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός την τελική εισήγηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αφού ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος διαβούλευσης και συγκεντρωθούν έως τα τέλη Φεβρουαρίου οι προτάσεις των βουλευτών, ανέφερε το πρωί της Δευτέρας (09.02.2026) στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Εστιάζοντας στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, ο Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε ότι το ζήτημα της παραγραφής έχει ήδη αντιμετωπιστεί, ωστόσο παραμένει –όπως είπε– ένα κρίσιμο κενό: η δικαστική έρευνα σήμερα «σταματά» όταν προκύψει όνομα υπουργού. Κατά την εκτίμησή του, η άποψη που φαίνεται να κυριαρχεί στη συζήτηση, και με αφορμή την επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση, είναι να μην εμποδίζεται η δικαστική διερεύνηση στο προγενέστερο στάδιο, πριν από την εμπλοκή της Βουλής, ώστε να μην «παγώνει» η διαδικασία με την πρώτη αναφορά πολιτικού προσώπου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι θα πρέπει να εξεταστεί μεγαλύτερη εμπλοκή της δικαστικής εξουσίας στη διερεύνηση πιθανών αδικημάτων υπουργών, προκειμένου να διασφαλίζεται θεσμική συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

Αναφερόμενος δε στη συζήτηση για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε ότι το επίδικο αφορά το αν πρέπει να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα από το υπουργικό συμβούλιο και, σε αυτή την περίπτωση, σε ποιο όργανο θα μεταφερθεί. Όπως είπε, κερδίζει έδαφος η άποψη να μην γίνεται η επιλογή από το υπουργικό συμβούλιο, με το ζητούμενο να είναι η «νομιμοποίηση» της διαδικασίας από άλλα συνταγματικά όργανα.