Φωτιά στην Αττική: «Έσπασε» το τηλέφωνο του Τσίπρα από μηνύματα συμπαράστασης

Ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ ήταν από τους πρώτους που επικοινώνησαν με τον Αλέξη Τσίπρα για να του εκφράσουν τα συλλυπητήρια για τους δεκάδες θανάτους και τη στήριξη της Ε.Ε. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικοινώνησε και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.

Στην επικοινωνία του με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως ανακοινώθηκε από το Μαξίμου, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ εξέφρασε την αλληλεγγύη της Επιτροπής στην Ελλάδα και τόνισε την πρόθεσή της για διάθεση των αναγκαίων μέσων και πόρων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έκτακτη κατάσταση από τις πυρκαγιές.

«Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Είμαι βαθιά λυπημένος που χάθηκαν τόσες πολλές ζωές σε αυτή την τρομερή τραγωδία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα φεισθεί καμίας προσπάθειας για να βοηθήσει την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

I just spoke to the President of the Hellenic Republic P. Pavlopoulos and Prime Minister @tsipras_eu. I am deeply saddened for the loss of so many lives in this horrible tragedy. The @EU_Commission will spare no effort to help Greece and the Greek people. — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) July 24, 2018

Ανάμεσα στους ηγέτες που επικοινώνησαν με τον πρωθυπουργό ήταν και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος, στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό εξέφρασε τη στήριξη της Τουρκίας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για τον ελληνικό λαό και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων των καταστροφικών πυρκαγιών.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο για τα μηνύματα που έχει στείλει η Τουρκία σε όλα τα επίπεδα, καθώς και για την ετοιμότητα συνδρομής της με πυροσβεστικά αεροσκάφη από την πρώτη στιγμή.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε επικοινωνήσει με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Κοτζιά και του προσέφερε τη βοήθεια της Άγκυρας. Το ίδιο έκανε και ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ. Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών τους ευχαρίστησε αμφότερους.

«Έσπασαν» τα τηλέφωνα στο Μαξίμου

Την αλληλεγγύη τους προς τον ελληνικό λαό για τις καταστροφικές πυρκαγιές εξέφρασαν προς τον Έλληνα πρωθυπουργό ηγέτες της ΕΕ και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και του γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους για προσφορά βοήθειας προς την Ελλάδα.

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες και με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε, της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ. Όλοι τους εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τον ελληνικό λαό για τις καταστροφικές πυρκαγιές και γνωστοποιώντας στον πρωθυπουργό την πρόθεσή τους για προσφορά βοήθειας προς την Ελλάδα.

Η επιστολή Γιούνκερ στους Έλληνες

Τη συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον ελληνικό λαό εξέφρασε σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά στο Twitter.

«Με βαριά καρδιά ενημερώθηκα ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις καταστροφικές φωτιές στην Αθήνα. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, είμαστε δίπλα στον ελληνικό λαό και τις αρχές, επαινώ τις ακάματες και θαρραλέες προσπάθειες των ομάδων διάσωσης», αναφέρει στην επιστολή του ο πρόεδρος της Κομισιόν.

«Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφερθεί βοήθεια σήμερα, αύριο και για όσο χρειαστεί. Έχω ζητήσει από τον Επίτροπο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων Χρήστο Στυλιανίδη να είναι σε άμεση επαφή με τις ελληνικές Αρχές Πολιτικής Προστασίας. Με έχει ενημερώσει ότι η βοήθεια, περιλαμβανομένων αεροσκαφών και ομάδων πυρόσβεσης, έχει κινητοποιηθεί. Ο Επίτροπος μεταβαίνει σήμερα στην Αθήνα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα κράτη-μέλη για τη συνεχή τους αλληλεγγύη σε αυτό το θέμα», καταλήγει ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Επιστολή ⁦@JunckerEU⁩ προς ⁦@tsipras_eu⁩. Σ´αυτές τις δύσκολες ώρες είμαστε δίπλα στον ελληνικό λαό. Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός αλληλεγγύης έχει ενεργοποιηθεί. Ο Επίτροπος ⁦@StylianidesEU⁩ καθ´οδόν προς την Αθήνα σε συνεννόηση με τις αρχές πολιτικής προστασίας. pic.twitter.com/1Ksaz952Ev — Margaritis Schinas (@MargSchinas) July 24, 2018

Σήμερα είναι ημέρα μεγάλης θλίψης για την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρώπη 🇬🇷🇪🇺 Τα βαθύτατα μου συλληπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους πληγέντες των καταστροφικών πυρκαγιών. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια νυχθημερόν για να βοηθήσουμε.https://t.co/M1KyRHz3Tc — Christos Stylianides (@StylianidesEU) July 24, 2018

#Greece 🇬🇷 & #Latvia 🇱🇻 have both activated the #EUCivPro requesting assistance to combat the #forestfires that have endangered homes and properties. I urgently call on all participating states to show their #solidarity and offer assistance. — Christos Stylianides (@StylianidesEU) July 23, 2018

Thank you to #Cyprus 🇨🇾 & #Spain 🇪🇸 for their offers of assistance to #Greece🇬🇷 via #EUCivPro, which include a team of 64 firefighters & paramedics, 2 firefighting trucks & 2 Canadair firefighting planes.#EU 🇪🇺 #solidarity in action. pic.twitter.com/m64TYcdP53 — Christos Stylianides (@StylianidesEU) July 24, 2018

Μηνύματα συμπαράστασης από παντού

Με ένα tweet και στα ελληνικά, ο πρόεδρος της Γαλλίας ήταν από τους πρώτους που εξέφρασαν τη στήριξη τους στην Ελλάδα για την αδιανόητη τραγωδία.

Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στην Ελλάδα και τα θύματα των τρομερών πυρκαγιών. Η Γαλλία και η Ευρώπη εκφράζουν την αλληλεγγύη τους τόσο προς τη Σουηδία όσο και προς την Ελλάδα και προσφέρουν βοήθεια. https://t.co/iZp01vtBLl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2018

Σοκαρισμένοι από τις πληροφορίες για τις τρομακτικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, που προκάλεσαν πολλά θύματα. Είμαστε συγκλονισμένοι από τις εικόνες των γενναίων πυροσβεστών που εργάζονται αδιάκοπα. Εξέφρασα τα βαθιά μου συλλυπητήρια στον Αλέξη Τσίπρα και πρόσφερα την βοήθειά μας», έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε.

Shocked by the reports about the terrible fires in Greece, that cause many victims. We are deeply moved by the pictures of the brave firemen working around the clock. Expressed our sincerest condolences to @tsipras_eu and offered our help. — Mark Rutte (@MinPres) July 24, 2018

«Πολύ λυπημένος από τις τραγικές δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Η Ευρώπη θα μείνει στο πλευρό των Ελλήνων φίλων μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Βοήθεια έρχεται από πολλές χώρες της ΕΕ», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

Είμαι βαθύτατα λυπημένος από πού τις φονικές πυρκαγιές στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η Ευρώπη θα σταθεί δίπλα στην Ελλάδα και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η βοήθεια από πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι καθ´οδον. — Donald Tusk (@eucopresident) July 24, 2018

«Η αλληλεγγύη της ΕΕ ενεργοποιείται για τον ελληνικό λαό. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στέλνει άμεση βοήθεια στην Ελλάδα με Canadair και πυροσβέστες για να σβήσουν οι φωτιές κοντά στην Αθήνα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκεται στο πλευρό σας», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι.

EU solidarity in action with the Greek people. European Civil Protection mechanism delivering immediate assistance to #Greece with Canadair and firefighters to stop fires near Athens. The European Parliament stands by your side 🇬🇷🇪🇺 — Antonio Tajani (@EP_President) July 24, 2018

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τον ελληνικό λαό για την απώλεια τόσων ζωών στις δασικές πυρκαγιές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Ο επίτροπος Στυλιανίδης θα βρίσκεται στην Αθήνα σήμερα για να συντονίσει την ευρωπαϊκή βοήθεια», έγραψε στο Twitter αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιούρκι Κατάινεν.

My sincerest condolences to the Greek people for the loss of so many lives in the forest fires. The @EU_Commission is ready to help Greece & the Greek people. Commissioner @StylianidesEU will be in Athens today to coordinate the EU assistance: https://t.co/79AryaDmfK #Greecefires — Jyrki Katainen (@jyrkikatainen) July 24, 2018

«Εκφράζω τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων από τις ελληνικές πυρκαγιές. Η Βουλγαρία είναι έτοιμη να προσφέρει τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ.

I express my deepest condolences to the families of the victims of #Greecefires. #Bulgaria is ready to provide technical assistance to Greece. @atsipras — Boyko Borissov (@BoykoBorissov) July 24, 2018

«Λυπημένος από τις εικόνες που έρχονται από την Ελλάδα. Την βαθύτερη συμπάθειά μου για τα θύματα των πυρκαγιών και τις οικογένειες και τους φίλους. Μαζί με τις δασικές πυρκαγιές στην Σουηδία δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι περισσότερο σημαντική από ποτέ απέναντι σε καταστροφές σαν κι αυτές», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Οι χώρες της ΕΕ ανταποκρίθηκαν με απίστευτη αλληλεγγύη στις πυρκαγιές που μαίνονταν στην Σουηδία και τώρα ελπίζω ότι η Ευρώπη θα ενωθεί για να βοηθήσει τον λαό της Ελλάδας σε αυτήν την δύσκολη στιγμή. Οι σκέψεις μου σε όλους τους πληγέντες», έγραψε ο Γκι Φερχόφστατ, πρόεδρος της Ομάδας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

EU countries have responded with incredible solidarity to the fires raging in Sweden and I now hope Europe will unite to help the people of Greece at this difficult time. My thoughts are with all those affected. #StrongerTogetherhttps://t.co/zahJnXZ3Z5 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) July 24, 2018

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σλοβακίας εξέφρασε «βαθιά συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων των πυρκαγιών. Ευχόμαστε αυτές οι φωτιές να τεθούν υπό έλεγχο το συντομότερο», με μήνυμά του στο Twitter.

Συγκλονισμένη από την τραγωδία των πυρκαγιών στην Ελλάδα, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, Κάριν Κνάισλ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στους οικείους των θυμάτων της καταστροφής και ευχόμενη ταυτόχρονα στους τραυματίες γρήγορη ανάρρωση. Στην ιστοσελίδα του υπουργείου γίνονται συστάσεις σε ταξιδιώτες που βρίσκονται στις περιοχές των πυρκαγιών, να ενημερώνονται για την επικρατούσα κατάσταση και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, ακολουθώντας τις οδηγίες των τοπικών ειδικών δυνάμεων.

«Συντετριμμένος από τις εικόνες των φονικών πυρκαγιών κοντά στην Αθήνα, απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια προς τον πρωθυπουργό Τσίπρα και τον λαό της Ελλάδας. Οι σκέψεις μας επίσης στα πολλά θύματα των πυρκαγιών στην Σουηδία αυτήν την στιγμή», ανέφερε ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Τόρνμπγιορν Γιάγκλαντ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο πρόεδρος της Σερβίας

Τη βαθιά του θλίψη για τα θύματα των πυρκαγιών στην Αττική, εξέφρασε ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, σε συλλυπητήριο τηλεγράφημα που απέστειλε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, και τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Βούτσιτς εξέφρασε, επίσης, την προθυμία να προσφέρει η Σερβία κάθε δυνατή βοήθεια.

«Δεχτείτε τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για τα θύματα των πυρκαγιών που μαίνονται γύρω από την Αθήνα. Μας συγκλόνισε βαθιά η τραγική μοίρα των θυμάτων. Σας παρακαλώ να μεταφέρεται τα συναισθήματα συμπάθειας στις οικογένειες των νεκρών και στους τραυματίες τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση. Η Σερβία στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της είναι έτοιμη να παράσχει στην Ελλάδα κάθε βοήθεια» αναφέρει στο τηλεγράφημα του ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Συλλυπητήριο τηλεγράφημα απέστειλε στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και η ομόλογός του της Σερβίας Άνα Μπέρναμπιτς. Το ΥΠΕΞ της Σερβίας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική αστυνομία και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί, μεταξύ των θυμάτων, Σέρβοι υπήκοοι.