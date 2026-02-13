Πολιτική

Φουλ της Ντάμας με τη Χριστίνα Κοραή και τη Μαρία Καρακλιούμη

Το νέο vidcast του newsit.gr
Χριστίνα Κοραή, Μαρία Καρακλιούμη

 Η Χριστίνα Κοραή και η Μαρία Καρακλιούμη έρχονται στο newsit.gr για να σχολιάζουν την επικαιρότητα, τα καλώς και τα κακώς κείμενα. 

Το vidcast Φουλ της Ντάμας κάνει πρεμιέρα, με τις δυο κυρίες της δημοσιογραφίας να σχολιάζουν τα όσα έγιναν στην Άγκυρα κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και με την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. 

Φουλ της Ντάμας λοιπόν και μένει να δούμε ποιός έχει… άσους στο μανίκι και ποιοι θα τα βρουν μπαστούνια!

Πολιτική
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
