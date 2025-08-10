Πολιτική

Γάζα: Συγχαρητήρια Δένδια στις Ένοπλες Δυνάμεις για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επαίνεσε την επιτυχημένη ρίψη 8,5 τόνων τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας, σε συνεργασία με την Ιορδανία
Τα αεροπλάνα που πέταξαν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα
Τα αεροπλάνα που πέταξαν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Νίκος Δένδιας συνεχάρη τις Ένοπλες Δυνάμεις για την επιτυχημένη ρίψη 8,5 τόνων τροφίμων εντός της Γάζας, σε συνεργασία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το υπουργείο Εξωτερικών και τις αρμόδιες αρχές της Ιορδανίας.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, η επιχείρηση των Ενόπλων Δυνάμεων στη Γάζα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή δύο μεταγωγικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας (C-130H και C-27J) με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και στελεχών της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).

Η όλη διαδικασία παρακολουθήθηκε σε πραγματικό χρόνο από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) του ΓΕΕΘΑ.

 

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας δίνουν το παρών σε κάθε προσπάθεια να αμβλυνθεί ο ανθρώπινος πόνος», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

