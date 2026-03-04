Γενέθλια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Οι ευχές στη Βουλή και τα κεράσματα χωρίς ζάχαρη

Γενέθλια έχει σήμερα (04/03/26) ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος όπως αποκάλυψε στη Βουλή κλείνει τα 58 του χρόνια.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «πρόδωσε» ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. «Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχηθώ εκ μέρους των συναδέλφων χρόνια πολλά και καλά για τα γενέθλιά σας», είπε και αφού εισέπραξε χειροκροτήματα – μόνο από την πτέρυγα της ΝΔ άρχισαν οι δύσκολες ερωτήσεις.

Όταν τον ρώτησαν τα πόσα κλείνει είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Βελόπουλο: «58, είμαστε συνομήλικοι».

Και στο ερώτημα για κέρασμα απάντησε: «Θα κεράσουμε μετά κ. Βελόπουλε. Στο γραφείο μου άμα θέλετε να περάσετε έχω γλυκό χωρίς ζάχαρη».