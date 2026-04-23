Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για το «ντιλάρισμα» με τους «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όσο και αν πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις, δεν πρέπει να ξεχνά τον θεσμικό του ρόλο»

Σε υψηλούς τόνους απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην επίθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τη συμμετοχή των 13 βουλευτών της ΝΔ, για τους οποίους αποφασίστηκε άρση ασυλίας λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα ψηφοδέλτια του κόμματος, κάνοντας λόγο για «προφανή διαστρέβλωση» και «άθλια λογική».

«Είναι λυπηρό που αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε για πολλοστή φορά σε κάτι προφανές», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης, αποδίδοντας στην τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη «ύβρεις και ύφος που δεν αφήνουν άλλα περιθώρια». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η απάντησή του περί συμμετοχής των συγκεκριμένων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ήταν «αυτονόητη», καθώς δόθηκε σε ερώτηση για το εάν η άρση ασυλίας μεταβάλλει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στις εκλογές.

Απαντώντας στην κατηγορία περί «ντιλαρίσματος», ο Παύλος Μαρινάκης αντέτεινε ότι, με την ίδια λογική, θα μπορούσε να τεθεί αντίστοιχο ζήτημα και για βουλευτές άλλων κομμάτων. «Μόνο στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο έχει αρθεί η ασυλία για 7 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια είναι αποτέλεσμα “ντιλαρίσματος”;» διερωτήθηκε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ταχεία δικαστική εκκαθάριση των υποθέσεων, επισημαίνοντας πως αυτό «φανερώνει ότι είναι σημαντικό η Δικαιοσύνη να έχει αχθεί σε πρωτόδικη κρίση πριν από τη διενέργεια των εθνικών εκλογών». Στο ίδιο πλαίσιο, απέρριψε τις αιχμές περί πολιτικής κάλυψης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μάλιστα, απέδωσε την κλιμάκωση της ρητορικής του ΠΑΣΟΚ σε πολιτική πίεση, σημειώνοντας ότι «όσο κι αν πιέζεται ο κ. Ανδρουλάκης από τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις και τις εσωκομματικές πιέσεις, δεν πρέπει να ξεχνά τον θεσμικό του ρόλο».

Η αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη ήρθε μετά την μετωπική σύγκρουση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Τάκη Θεοδωρικάκο στη Βουλή, τις αιχμές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί «υπόγειου χυδαίου ντιλαρίσματος» και της απάντησης της Χαριλάου Τρικούπη ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρεί να «μαζέψει το χάσμα» ανάμεσα στο Μαξίμου και την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

«Είναι λυπηρό που αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε για πολλοστή φορά σε κάτι προφανές, αλλά η σημερινή ομιλία, οι ύβρεις και το ύφος του κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή, δεν αφήνουν άλλα περιθώρια.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποκάλεσε «ντιλάρισμα του Μαξίμου» την αυτονόητη απάντηση που έδωσα για τη συμμετοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους ήρθη η ασυλία, στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Παραθέτω τα ακόλουθα, όχι γιατί πιστεύω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πάρει πίσω τα όσα απαράδεκτα είπε, αλλά για να γνωρίζουν οι πολίτες την πραγματικότητα:

Πρώτον, από την απλή ανάγνωση της αποδελτίωσης της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών προκύπτει ότι δέχτηκα ερώτηση για το εάν αλλάζει κάτι ως προς τη συμμετοχή των εν λόγω βουλευτών μετά τη διαδικασία άρσης της ασυλίας τους και αυτονοήτως απάντησα ότι “δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια”.

Δεύτερον, μόνο κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, έχει αρθεί η ασυλία για 7 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Εάν υιοθετήσουμε την άθλια λογική του κ. Ανδρουλάκη, τότε πρέπει να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή αυτών των 7 βουλευτών στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές θα είναι αποτέλεσμα “ντιλαρίσματος”;

Τρίτον, με κάθε ευκαιρία, το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, έχει επισημάνει πόσο σημαντική είναι η ταχεία εκκαθάριση των υποθέσεων. Αυτό από μόνο του φανερώνει πως για την Κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία είναι σημαντικό η Δικαιοσύνη να έχει αχθεί σε πρωτόδικη κρίση πριν από τη διενέργεια των εθνικών εκλογών του 2027.

Όσο κι αν πιέζεται ο κ. Ανδρουλάκης από τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του αλλά και τις εσωκομματικές πιέσεις, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά τον θεσμικό του ρόλο, ειδικά όταν απευθύνεται στην εθνική αντιπροσωπεία.»