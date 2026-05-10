Γεωργιάδης: Κανένας φόβος εξάπλωσης του χανταΐου – Δεν νοσεί ο 70χρονο

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στο Χ, στον 70χρονο Έλληνα που επαναπατρίζεται από την Ολλανδία και βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα θανατηφόρα κρούσματα χανταϊού. Όπως τόνισε η επιχείρηση επαναπατρισμού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στον χανταϊό που έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία, απαντώντας παράλληλα σε όσους, όπως είπε, διακινούν «δηλητηριώδη, τοξικά και υβριστικά» σχόλια στα social media. Ο υπουργός Υγείας τόνισε πως δεν υπήρχε καμία περίπτωση το ελληνικό κράτος να αφήσει μόνο του τον 70χρονο, που ήταν ένας από τους δεκάδες επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Hondius, σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται ήδη μέσα στο αεροσκάφος C-27 που στάλθηκε στην Ολλανδία για να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει με ασφάλεια πίσω στη χώρα μας. Η επιχείρηση πραγματοποιείται με αυστηρά μέτρα προστασίας και παρουσία εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.

Μόλις φτάσει στην Ελλάδα, ο ασθενής θα μεταφερθεί στο Αττικόν όπου θα νοσηλευτεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και θα τεθεί σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους.

Ο υπουργός Υγείας έκλεισε την ανάρτησή του με μια ιδιαίτερα φορτισμένη αναφορά στο κλίμα που επικρατεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «ντρέπομαι για το πώς η κοινωνία μας έφθασε σε αυτό το σημείο του μεταξύ μας μίσους».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Έχω πραγματικά στενοχωρηθεί και λυπηθεί για τα πάρα πολλά τοξικά, δηλητηριώδη, υβριστικά και συνωμοσιολογικά σχόλια που διαβάζω δεξιά και αριστερά για την απόφαση μας να επαναπατρίσουμε τον συμπατριώτη μας που εκτέθηκε στον χανταϊό και είναι εντελώς καλά στην υγεία του.

Λες και το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας θα μπορούσε απλώς να τον αφήσει μόνο του σε αυτή τη δοκιμασία. Ντρέπομαι για το πώς η κοινωνία μας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο μίσους μεταξύ μας.

Εν πάση περιπτώσει, ο συμπατριώτης μας επιβιβάζεται τώρα στο αεροσκάφος της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, για το οποίο είμαι ευγνώμων , συνοδεύεται από γιατρό και νοσοκόμα του ΕΚΑΒ, στην αποστολή συμμετέχει επίσης ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, και θα μεταφερθεί απευθείας από την Ελευσίνα στο Νοσοκομείο Αττικόν σε θάλαμο απομόνωσης αρνητικής πίεσης σε καραντίνα, καθαρά για προληπτικούς λόγους.

Δεν υπάρχει απολύτως κανένας φόβος για εξάπλωση του ιού στην Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του. Σταματήστε λοιπόν το μίσος. Ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να βρίσκεται στη θέση του. Του εύχομαι τα καλύτερα και να μην αρρωστήσει καθόλου.

«Για προληπτικούς λόγους ο 70χρονος στο Αττικόν»

Ο υπουργός Υγείας λίγη ώρα αργότερα με νέα ανάρτηση διευκρίνισε ότι «Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία καραντίνα μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά»

Τα ξημερώματα στην Ελλάδα ο 70χρονος – Τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Το ελληνικό αεροσκάφος που θα μεταφέρει τον ταξιδιώτη του πλοίου Hodius, στο οποίο υπήρξε διασπορά του χανταϊού, αναμένεται να απογειωθεί σε λίγο από το αεροδρόμιο Αϊτχόβεν της Ολλανδίας και να προσγειωθεί τα ξημερώματα στην Ελευσίνα.

Αμέσως μετά ο ασθενής θα μεταφερθεί στο «Αττικό» Νοσοκομείο, όπου θα νοσηλευτεί σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, σε καθεστώς απομόνωσης για 45 ημέρες, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των ελληνικών υγειονομικών αρχών, αλλά και το σχετικό πρωτόκολλο που κατάρτισαν οι ευρωπαϊκές υγειονομικές υπηρεσίες και θα ακολουθηθεί σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες που επαναπατρίζονται.

Στο παρασκήνιο, πάντως, υγειονομικές πηγές επιμένουν ότι τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας που εφαρμόζονται είναι εξαιρετικά αυστηρά και δεν αφήνουν περιθώρια διασποράς.

Να σημειωθεί πώς ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με εκκρίσεις μολυσμένων τρωκτικών, όμως, η συγκεκριμένη παραλλαγή που ταυτοποιήθηκε -μέχρι στιγμής σε έναν επιβάτη του μοιραίου κρουαζιερόπλοιου- δηλαδή ο ιός των Άνδεων, έχει την ικανότητα να περνά από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις.