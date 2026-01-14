Γεωργιάδης κατά Καρυστιανού: Πείτε επιτέλους ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε

Την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από τη θέση της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης και την κάλεσε να δώσει απαντήσεις.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τη φράση «να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου» που ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού στην επιστολή της την καλεί να εξηγήσει τα όσα υπονοεί.

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας αναφέρει χαρακτηριστικά…. «Αξιότιμη κυρία Καρυστιανού στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε πείτε μας επιτέλους τί ακριβώς συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε!».

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού…

Από όλη αυτή την μακροσκελή ανακοίνωση της @mkaristianou ας κρατήσουμε αυτή τη φράση της:

«Παρά ταύτα, τα ίδια Μέλη του Δ.Σ. που αποφάσισαν άκυρα για την «παραίτησή» μου, δεν συναίνεσαν σε όλα τα παραπάνω, με αποτέλεσμα όλη η λάσπη για τη μη δημοσίευση των οικονομικών του Συλλόγου να συνεχίζει να πέφτει πάνω μου και από τη δική μου πλευρά να συνεχίσω να σιωπώ, για να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου»…

«Παρά ταύτα, τα ίδια Μέλη του Δ.Σ. που αποφάσισαν άκυρα για την «παραίτησή» μου, δεν συναίνεσαν σε όλα τα παραπάνω, με αποτέλεσμα όλη η λάσπη για τη μη δημοσίευση των οικονομικών του… https://t.co/XV7HdgmTOQ — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 13, 2026

Θυμίζω ότι κατηγόρησε την ΑΑΔΕ για τον φορολογικό έλεγχο αλλά εδώ λέει ότι δεν ήθελε να εκθέσει κάποια άλλη Μέλη του Συλλόγου….Αξιότιμη κυρία Καρυστιανού στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε πείτε μας επιτέλους τί ακριβώς συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε!