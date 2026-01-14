Πολιτική

Γεωργιάδης κατά Καρυστιανού: Πείτε επιτέλους ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τη φράση «να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου» που ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού την καλεί να εξηγήσει τα όσα υπονοεί
Ο Άδωνις Γεωργιάδης
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από τη θέση της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης και την κάλεσε να δώσει απαντήσεις.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τη φράση «να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου» που ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού στην επιστολή της την καλεί να εξηγήσει τα όσα υπονοεί.

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας αναφέρει χαρακτηριστικά…. «Αξιότιμη κυρία Καρυστιανού στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε πείτε μας επιτέλους τί ακριβώς συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε!».

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού…

Από όλη αυτή την μακροσκελή ανακοίνωση της @mkaristianou ας κρατήσουμε αυτή τη φράση της:

«Παρά ταύτα, τα ίδια Μέλη του Δ.Σ. που αποφάσισαν άκυρα για την «παραίτησή» μου, δεν συναίνεσαν σε όλα τα παραπάνω, με αποτέλεσμα όλη η λάσπη για τη μη δημοσίευση των οικονομικών του Συλλόγου να συνεχίζει να πέφτει πάνω μου και από τη δική μου πλευρά να συνεχίσω να σιωπώ, για να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου»…

Θυμίζω ότι κατηγόρησε την ΑΑΔΕ για τον φορολογικό έλεγχο αλλά εδώ λέει ότι δεν ήθελε να εκθέσει κάποια άλλη Μέλη του Συλλόγου….Αξιότιμη κυρία Καρυστιανού στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε πείτε μας επιτέλους τί ακριβώς συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε!

Πολιτική
