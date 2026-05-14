Γιώργος Γεραπετρίτης για Τουρκία και «Γαλάζια Πατρίδα»: Καταδικασμένη να αποτύχει κάθε μονομερής ενέργεια

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, με φόντο τα δημοσιεύματα περί νομοσχεδίου που συνδέεται με τη «Γαλάζια Πατρίδα», έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε μονομερής ενέργεια που επιχειρεί να προσδώσει διεθνή ισχύ σε εσωτερικές επιδιώξεις «είναι καταδικασμένη να αποτύχει».

Μιλώντας την Πέμπτη (14.05.2026) στο συνέδριο Energy Transition Summit, σε συζήτηση με τον καθηγητή του American College of Greece Κωνσταντίνο Φίλη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Τουρκία, ακόμη και αν επιχειρήσει να θεσμοθετήσει προβλέψεις στο πλαίσιο της «Γαλάζιας Πατρίδας», δεν μπορεί να παραγάγει διεθνή αποτελέσματα μέσω μονομερών πράξεων.

«Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

«Προτιμούμε να ενεργούμε, όχι να αντιδρούμε»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η Ελλάδα διαθέτει πολλούς τρόπους αντίδρασης, εφόσον χρειαστεί, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στα Ηνωμένα Έθνη. Έσπευσε, ωστόσο, να επισημάνει ότι η ελληνική διπλωματία επιλέγει να κινείται προληπτικά και όχι απλώς αντανακλαστικά.

«Προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών και έχει στη διάθεσή της όλα τα αναγκαία διεθνή φόρα για να εκφράσει τις θέσεις και τις ενστάσεις της.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Αθήνα έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. «Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και θα ήταν απόλυτη σπατάλη να έχουμε οπισθοδρόμηση», ανέφερε.

Το Δίκαιο της Θάλασσας και η UNCLOS

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών στο Δίκαιο της Θάλασσας, σημειώνοντας ότι το διεθνές δίκαιο πρέπει να υπερισχύει εσωτερικών επιδιώξεων, σκοπών ή «οραμάτων».

Αναφερόμενος στην Τουρκία, επισήμανε ότι η Άγκυρα έχει συνειδητά αποφύγει να υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ωστόσο, όπως τόνισε, οι βασικές της προβλέψεις αποτελούν μέρος του διεθνούς δικαίου και ως εκ τούτου δεσμεύουν όλα τα κράτη, ανεξαρτήτως του αν είναι συμβαλλόμενα μέρη.

«Το διεθνές δίκαιο πρέπει απλώς να υπερισχύει των εσωτερικών μας προθέσεων, σκοπών ή οραμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Χωρίς λύση στην υφαλοκρηπίδα δεν υπάρχει βιώσιμη ειρήνη»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η βασική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, και ειδικότερα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.

«Είναι πεποίθησή μου ότι, αν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη και ευημερία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Παραδέχθηκε, πάντως, ότι Αθήνα και Άγκυρα δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει ως προς το ακριβές πεδίο της σχετικής συζήτησης. «Είναι σημαντικό να διατηρούμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», είπε.

«Η Ελλάδα είναι πλέον παντού»

Ο υπουργός Εξωτερικών συνέδεσε την ελληνοτουρκική προσέγγιση με τη συνολικότερη στρατηγική της Αθήνας στην περιοχή. Όπως είπε, η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας όχι μόνο με την Τουρκία, αλλά και με τη Λιβύη και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Για τη Λιβύη σημείωσε ότι, παρά τις δυσκολίες των τελευταίων ετών, η Ελλάδα έχει αναπτύξει λειτουργική σχέση και με τις δύο πλευρές. Για τα Δυτικά Βαλκάνια, υπογράμμισε τη στήριξη της Αθήνας στην ευρωπαϊκή τους προοπτική, αναφερόμενος και στη «Δήλωση των Δελφών».

«Το όραμά μου είναι μια γειτονιά ειρήνης και ηρεμίας», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, καταλήγοντας με τη φράση: «Η Ελλάδα είναι πλέον παντού».