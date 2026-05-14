Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: «Μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. και μας κουνάει το δάχτυλο»

Σε υψηλούς τόνους συνεχίστηκε στη Βουλή η πολιτική αντιπαράθεση για τη μίσθωση ακινήτου της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη από το Κτηματολόγιο, με τον υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Άδωνι Γεωργιάδη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι «κούνησε το δάχτυλο» στην κυβέρνηση, ενώ, όπως υποστήριξε, η οικογένειά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης εισέπραξε σημαντικά ποσά από το Δημόσιο. Η παρέμβαση του υπουργού Υγείας προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Παύλο Χρηστίδη να κάνει λόγο για «υβριστικά σχόλια» και «λάσπη στον ανεμιστήρα».

«Αυτός θα μας κουνήσει το δάχτυλο; Εδώ κυνηγάμε τον αγρότη γιατί πήρε 5.000 επιδότηση κι ο Ανδρουλάκης μασαμπούκωσε ένα εκατομμύριο και μας κουνάει το δάχτυλο», είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, το μεσημέρι της Πέμπτης (14.05.2026), από το βήμα της Ολομέλειας. Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη χρονική συγκυρία της μίσθωσης, λέγοντας ότι το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη νοικιάστηκε στο Κτηματολόγιο το 2009, «πριν μπει η χώρα στο πρώτο μνημόνιο». «Την ώρα που οι άλλοι Έλληνες μπαίναμε σε θυσίες, ένας άνθρωπος πέρασε καλά: ο Νίκος Ανδρουλάκης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «λόγω ενός μεγάλου συμβολαίου κατάφερε να πάρει ένα υψηλό ενοίκιο και να περάσει τη δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη».

«Από χρέπι το έκανε καινούριο»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ άφησε αιχμές και για τις εργασίες ανακαίνισης στο ακίνητο. «Αφού μάζεψε 1,2 εκατ. από το Δημόσιο, έβαλαν και το Δημόσιο να κάνει ανακαίνιση. Και το νοίκιαζε και το ανακαίνιζε. Από χρέπι το έκανε καινούριο», είπε.

Παράλληλα, συνέδεσε την υπόθεση με το ζήτημα του λογαριασμού σε βελγική τράπεζα που δεν είχε δηλωθεί στο πόθεν έσχες του κ. Ανδρουλάκη, επιχειρώντας σύγκριση με κτηνοτρόφους που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν μπορεί ο λογιστής στις Σέρρες να πάει για κακούργημα και αν τη χάσει ο ξεχασιάρης λογιστής του Ανδρουλάκη, να μην πειράζει», σημείωσε.

Η αντίδραση Χρηστίδη και η παρέμβαση Αγαπηδάκη

Άμεση ήταν η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη, ο οποίος κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας για χυδαία επίθεση. «Για τον κ. Ανδρουλάκη και για όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης θα προσφύγει», ανέφερε.

Στην αντιπαράθεση παρενέβη και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, σχολιάζοντας προς τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ ότι «ο αρχηγός σας είναι βαρέως εκτεθειμένος». Όταν ο Παύλος Χρηστίδης τη ρώτησε αν υιοθετεί την έκφραση του κ. Γεωργιάδη περί «μασαμπούκωσε», η κυρία Αγαπηδάκη απάντησε ότι «δεν γίνεται να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά», επιμένοντας πως υπάρχει πολιτικό θέμα.

Το χρονικό της νέας σύγκρουσης

Η αντιπαράθεση είχε ήδη κλιμακωθεί μετά τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη στην ΕΡΤ το πρωί της Πέμπτης (14.05.2026), όπου υποστήριξε ότι η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη μίσθωσε ακίνητο στο Κτηματολόγιο λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο και επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, εισπράττοντας έκτοτε, όπως είπε, σημαντικά ποσά από το Δημόσιο. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε οργισμένα, με τον πρόεδρό του να προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά του υπουργού Υγείας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε λίγο αργότερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, διευκρίνισε ότι δεν τίθεται θέμα νομιμότητας, αλλά έκανε λόγο για «ζήτημα ηθικής τάξεως». «Αρμόδια είναι η Δικαιοσύνη», ανέφερε, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα πώς ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος – όπως είπε – έχει αμφισβητήσει θεσμούς και αποφάσεις, «να εισπράττει εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο».