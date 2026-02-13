Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου: «Βγήκα εκτός ορίων, είναι ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει»

Νέα αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, άνοιξε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι οδηγήθηκε σε δημόσια απάντηση για να «υπερασπιστεί τον εαυτό του» απέναντι σε χαρακτηρισμούς που –όπως είπε– ξεπερνούν κάθε όριο.

Μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής (13.02.2026) στον ΑΝΤ1, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι «βγήκε εκτός ορίων», αποδίδοντας την αντίδρασή του στη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις. «Αντιλαμβάνεστε ότι έχω παιδιά που τα βλέπουν. Μπορώ να εξηγήσω στο παιδί μου γιατί κάποιος με αποκαλεί ελεεινό σκουλήκι; Ελάτε λίγο στη θέση μου. Σας μιλάω ειλικρινά» είπε ο υπουργός Υγείας, και πρόσθεσε: «Βγήκα εκτός ορίων πράγματι. Ωραία τα λέτε απ’ έξω. Καθίστε να μιλήσετε με αυτή τη γυναίκα και να σας διακόπτει κάθε πέντε λεπτά. Έχουμε όρια. Είναι ότι χειρότερο έχω συναντήσει στη ζωή μου».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι δεν ήταν δική του επιλογή να οδηγηθεί η διαμάχη στα δικαστήρια, καθώς –όπως είπε– «εκείνη κατέθεσε μήνυση». Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Υγείας επικαλέστηκε περιστατικό που, κατά τον ίδιο, του μετέφερε αστυνομικός στα Εξάρχεια, σχολιάζοντας την εμφάνιση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και θέτοντας θέμα πολιτικής εικόνας. «Υπουργέ μου γελούν όλα τα Εξάρχεια με την περιβολή της Κωνσταντοπούλου. Εμφανίστηκε με ρόμπα. Η εικόνα ενός πολιτικού αρχηγού να εμφανίζεται με ρόμπα σας φαίνεται σωστό;» επεσήμανε.

Ο Άωνις Γεωργιάδης κατέληξε, τέλος, εκτιμώντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει «εκτόνωση» στη μεταξύ τους σχέση, προσθέτοντας αιχμές για εσωτερικές αποχωρήσεις βουλευτών από την Πλεύση Ελευθερίας. «Εκτόνωση με αυτή τη γυναίκα δεν μπορεί να υπάρχει. Φεύγουν οι βουλευτές της από το ίδιο της το κόμμα. Ήταν 8 και έμειναν 5. Ούτε οι ίδιοι δεν την αντέχουν» είπε.