Γεωργιάδης κατά ΠΑΣΟΚ για Σαλμά και Novartis: «Θλιβερός ο Ανδρουλάκης, κατάντια και λαϊκισμός»

Με σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανακοίνωση με την οποία η αξιωματική αντιπολίτευση ζήτησε την παραίτησή του, εφόσον δεν δώσει «καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις» για όσα κατήγγειλε την Τετάρτη (22.07.2026) ο Μάριος Σαλμάς στη Βουλή. Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ότι, για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού, επαναφέρει ισχυρισμούς που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία για τη Novartis.

Ο Αδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ, μολονότι στο παρελθόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία χαρακτήριζε «σκευωρία» την υπόθεση Novartis, εμφανίζεται σήμερα να υιοθετεί τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μάριος Σαλμάς. «Στη γελοιότητα του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη δεν μπορώ να μην απαντήσω», έγραψε, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους της αντιπαράθεσης.

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Στην ίδια ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι αντιμετωπίζει επιλεκτικά τη δικογραφία της Novartis, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτήν είχε περιληφθεί και πρώην πρόεδρος του κόμματος, ενώ χαρακτήρισε τον Μάριο Σαλμά φορέα παλαιών κατηγοριών κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. «Σήμερα, για να λαϊκίσει ο θλιβερός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές», ανέφερε.

«Ικανοί να πουν ακόμη και τον Βενιζέλο κλέφτη»

Ο υπουργός Υγείας συνέχισε την επίθεσή του προσωπικά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, συνδέοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

«Είναι ικανός να πει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Και μετά αναρωτιούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Θλίψη».

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι όσα ανέφερε ο Μάριος Σαλμάς από το βήμα της Βουλής «συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία της κυρίας Τουλουπάκη», την οποία, όπως σημείωσε, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είχαν τότε αντιμετωπίσει ως μέρος της «σκευωρίας Novartis».

«Όσες απορίες έχουν οι του ΠΑΣΟΚ μπορούν να τις λύσουν παρακολουθώντας τις σχετικές δίκες που θα ακολουθήσουν στις μηνύσεις μου κατά των κ. Πολάκη και Σαλμά», ανέφερε, καταλήγοντας με τη λέξη: «Κατάντια».

Στην γελοιότητα του @pasok του @androulakisnick όμως δεν μπορώ να μήν απαντήσω. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ όσα είπε σήμερα στην Βουλή ο κ. Σαλμάς για μένα και τη Novartis συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε σκευωρία, καθώς στην… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 22, 2026

ΠΑΣΟΚ: «Απαντήσεις ή παραίτηση»

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με την οποία το κόμμα χαρακτήριζε «εξαιρετικά σοβαρά» όσα κατήγγειλε ο Μάριος Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας.

«Τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς για τον Αδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα», ανέφερε η Χαριλάου Τρικούπη.

Στην ανακοίνωση γινόταν ειδική αναφορά στις καταγγελίες περί «παθητικής δωροδοκίας, διαφθοράς και διαπλοκής», τις οποίες το ΠΑΣΟΚ χαρακτήριζε «εξαιρετικά βαριές».

«Απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Ο υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο», σημείωνε.

Οι καταγγελίες Σαλμά και τα SMS με τον Φρουζή

Η νέα πολιτική σύγκρουση πυροδοτήθηκε από την τοποθέτηση του ανεξάρτητου, πρώην «γαλάζιου» βουλευτή Μάριου Σαλμά, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια επί του εισαγγελικού αιτήματος για την άρση της ασυλίας του. Το αίτημα υποβλήθηκε έπειτα από μήνυση του Αδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, με αφορμή τηλεοπτικές δηλώσεις του κ. Σαλμά.

Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ζήτησε να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Novartis και κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας για σχέσεις με τη διαπλοκή. «Μέσα στην κρίση, ο Αδωνις Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα», υποστήριξε, χαρακτηρίζοντας την πρακτική αυτή «παθητική δωροδοκία».

Κατά τους ισχυρισμούς του, ο Άδωνις Γεωργιάδης ζητούσε από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Novartis Κωνσταντίνο Φρουζή να διαθέτει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο υπουργός συνομιλούσε με τον Νίκο Μανιαδάκη και του υπεδείκνυε τον τρόπο με τον οποίο θα κατέθετε.

«Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου», ανέφερε ο Μάριος Σαλμάς, καταθέτοντας στη Βουλή SMS που είχε ανταλλάξει με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, τεκμηριώνουν τις καταγγελίες του.

Τα μηνύματα που κατατέθηκαν στη Βουλή

Πολάκης: «Karma is a bitch – Δικαιωνόμαστε»

Άμεση ήταν η αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος είχε εμπλακεί σε μακρά πολιτική και δικαστική αντιπαράθεση με τον Αδωνι Γεωργιάδη για τη Novartis.

«Οταν τα έλεγα εγώ, με βρίζατε. Τώρα που τα λέει ο Σαλμάς, μούγκα», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Karma is a bitch. Δικαιωνόμαστε», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι «ο Μάριος Σαλμάς δείχνει στεγνό τον “αδιευκρίνιστο” Γεωργιάδη».

Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε ακόμη τον υπουργό Υγείας ότι ευνόησε τη Novartis κατά την τιμολόγηση φαρμάκων στην ελληνική αγορά.

Πολιτική θύελλα στη Βουλή μετά τις «βόμβες» Σαλμά για τη Novartis

Στη συζήτηση παρενέβη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος χαρακτήρισε όσα ακούστηκαν στη Βουλή «αναβάθμιση της υπόθεσης». «Είναι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί που πρέπει να διερευνηθούν από τη Δικαιοσύνη», ανέφερε. «Το ερώτημα είναι εάν στέκεται ο κ. Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας», πρόσθεσε.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία υποστήριξε ότι αποκαλύπτεται εκ νέου το «βρόμικο πρόσωπο» της, όπως τη χαρακτήρισε, «εγκληματικής οργάνωσης» της Νέας Δημοκρατίας.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Με τον Σαλμά μόνο στα δικαστήρια»

Πριν από τη νέα αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ, ο Αδωνις Γεωργιάδης είχε ήδη απαντήσει στις καταγγελίες Σαλμά, υποστηρίζοντας ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής επιχειρεί να τον συκοφαντήσει. Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας είχε προαναγγείλει πως, μετά την ομιλία του στη Βουλή, ο ίδιος θα έπαυε να είναι υπουργός. «Τον διαβεβαιώνω ότι παραμένω υπουργός Υγείας», σημείωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα στοιχεία που κατατέθηκαν δεν αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του Μάριου Σαλμά. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, μήνυμά του στο οποίο έγραφε πως «δεν έχω πάρει ποτέ από κανέναν ούτε ένα ευρώ», καθώς και ένορκη βεβαίωσή του υπέρ του Νίκου Μανιαδάκη. «Με τον κ. Σαλμά δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων», ανέφερε.

Ο κ. Σαλμάς είχε εμφανιστεί προ ημερών σε εκπομπή στο @kontrachannel και είχε «προβλέψει» ότι: «όταν μιλήσω στην Βουλή στην άρση της ασυλίας μου ο κ. Γεωργιάδης θα παύσει να είναι Υπουργός…»… τον διαβεβαιώνω ότι αν και σήμερα με διάφορες ανοησίες -πχ με γραπτό μου μνμ που του… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 22, 2026

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στράφηκε και κατά του Παύλου Πολάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, τους οποίους χαρακτήρισε «ξεχασμένους πλέον από τον λαό πολιτικούς αντιπάλους».«Αυτή θα είναι πάντα η απάντησή μου σε όσους αμφισβητούν την ηθική μου συγκρότηση», υπογράμμισε, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη.

«Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κάνουν λογοπαίγνια και στέλνουν λουλούδια σε όσους τους λένε κλέφτες. Εγώ τους πάω στο σκαμνί, διότι δεν έχω απολύτως τίποτε να φοβηθώ και από κανέναν», κατέληξε.