Μητσοτάκης: «Τάζουν στους πάντες τα πάντα εκ του ασφαλούς γιατί είναι βέβαιοι ότι θα χάσουν τις εκλογές»

Με κοινές θέσεις τόσο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο όσο και για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και με αιχμές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίστηκαν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τά την συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Πορτογάλος ομόλογός του.

Για το νέο κοινοτικό προϋπολογισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Προκλήσεις οι οποίες απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να πορευτούμε με ένα προϋπολογισμό σχεδιασμένο για τις ανάγκες του χθες. Χρειαζόμαστε μία τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας και εργαλεία κατάλληλα για επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά: στην άμυνα, στην ενεργειακή ασφάλεια, στις κρίσιμες υποδομές. Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα. Αν θέλουμε λοιπόν να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, οφείλουμε να της εξασφαλίσουμε τα αναγκαία μέσα. Διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς τους πυλώνες της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ενώ η συζήτηση για νέους, ίδιους πόρους πρέπει πια να προχωρήσει».

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Και πρόσθεσε: «Η συζήτηση επικεντρώνεται, συχνά, αποκλειστικά στην καθαρή συνεισφορά ορισμένων κρατών-μελών. Παραγνωρίζεται, ωστόσο, ότι οι οικονομίες αυτές είναι κι οι μεγαλύτεροι ωφελούμενοι της Ενιαίας Αγοράς. Είναι επομένως δίκαιο, αυτό να αποτυπώνεται και στις αποφάσεις μας για τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό».

Αναφορικά με την κρίση στον Κόλπο ο πρωθυπουργός είπε: «Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας κι η ασφάλεια των θαλασσών αποτελούν στρατηγικές επιταγές. Η επιβολή οποιασδήποτε μορφής τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ενώ η Ελλάδα παραμένει παρούσα και υπερασπίζεται τις αρχές αυτές μέσω της επιχείρησης ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα».

Επίθεση στην αντιπολίτευση

Κάνοντας την σύγκριση για το πως αντιμετώπισαν Πορτογαλία και Ελλάδα την οικονομική κρίση ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης λέγοντας: «Η Πορτογαλία χρειάστηκε ένα μνημόνιο και η Ελλάδα 3 και υποφέραμε για μια 10ετια. Στην Πορτογαλία οι πολιτικές δυνάμεις συνεννοήθηκαν αμέσως για όσα έπρεπε να υλοποιήσουν και δεν τα υπονόμευσαν. Αυτό στην πατρίδα μου δεν έγινε και γι αυτό χρειαστήκαμε 3 προγράμματα και υστερήσαμε σε σχέση με την Ευρώπη. Ευτυχώς τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τα αφήσαμε πίσω μας. Είμαστε υπέρμαχοι της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε όποια φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα από ένα προϋπολογισμό που έχει συγκεκριμένα όρια. Μπορέσαμε να μειώσουμε την ανεργία και να είμαστε συνεπείς με τους δημοσιονομικούς κανόνες και να δημιουργούμε πλεονάσματα και να στηρίζουμε την κοινωνία απέναντι σε εξωγενείς προκλήσεις. Αυτό μας δίνει μεγαλύτερη διαπραγματευτική δυνατότητα. Οι χώρες μας ήταν οι PΙGS και τώρα είναι πρωταγωνιστές και κάνει τους πολίτες μας περήφανους».

Και κατέληξε αφήνοντας αιχμές για την παροχολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης: «Θα ήταν πολύ εύκολο να ήμασταν σήμερα ευχάριστοι και να μοιράζαμε χρήματα. Το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, όπου δυστυχώς βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας, το 2009, το 2010, το 2011, το 2014, το 2015. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν, βέβαια, και με τη βεβαιότητα, εκ του ασφαλούς, επειδή και οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν εκλογές. Με το αζημίωτο είναι, τζάμπα είναι. Οφείλουμε να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι. Ξέρω ότι οι πολίτες έχουν δυσκολίες αλλά μόνο η πολιτική που ακολουθούμε εγγυάται καλύτερες ημέρες».