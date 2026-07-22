ΕΛΑΣ: «Φρένο στα πανεπιστήμια-σούπερ μάρκετ» και πίεση για κυρώσεις κατά του Νετανιάχου

Σαφές πολιτικό στίγμα στα ζητήματα της Παιδείας και της εξωτερικής πολιτικής επιχείρησε να δώσει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), Θεώνη Κουφονικολάκου, κατά την παρουσία της στην εκπομπή Evening Report του One Channel. Η εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, με παράλληλη ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν μπορεί να εξελιχθεί χωρίς αυστηρούς κανόνες εποπτείας, ενώ παράλληλα έθεσε στο επίκεντρο της κριτικής της και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

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«Θεσμικό πλαίσιο» για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Η Θεώνη Κουφονικολάκου υποστήριξε ότι, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφωνίες που εξακολουθούν να υπάρχουν, η πραγματικότητα που διαμορφώνεται επιβάλλει την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δημιουργεί τετελεσμένα, γεγονός που καθιστά αναγκαίους σαφείς κανόνες για την αδειοδότηση των ιδρυμάτων, τις διαδικασίες πρόσληψης του διδακτικού προσωπικού, τον έλεγχο της ποιότητας των σπουδών, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι χωρίς αποτελεσματική κρατική εποπτεία υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας «εκπαιδευτικών ιδρυμάτων – σούπερ μάρκετ δύο ορόφων», τα οποία, όπως είπε, θα απονέμουν τίτλους χωρίς ουσιαστική ακαδημαϊκή αξία.

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Παράλληλα, τόνισε ότι προτεραιότητα μιας προοδευτικής κυβέρνησης θα πρέπει να αποτελεί η ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου, με περισσότερους πόρους, καλύτερες υποδομές και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Κριτική στο εξεταστικό σύστημα

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ υποστήριξε ακόμη ότι το σημερινό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αναπαράγει κοινωνικές ανισότητες, καθώς, όπως είπε, σημαντικό ποσοστό μαθητών από οικογένειες με χαμηλότερο κοινωνικό και μορφωτικό υπόβαθρο δεν καταφέρνει να εισαχθεί στην ανώτατη εκπαίδευση.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις Πανελλαδικές εξετάσεις έναν εξαντλητικό και ιδιαίτερα δαπανηρό ανταγωνισμό για τις οικογένειες, επαναφέροντας την πρόταση της παράταξης για κατάργηση του σημερινού εξεταστικού μοντέλου και αναβάθμιση του απολυτηρίου Λυκείου ως βασικού τίτλου πρόσβασης στα πανεπιστήμια.

Σκληρή γραμμή για τη Γάζα

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση της Θεώνης Κουφονικολάκου και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ επανέλαβε ότι το κόμμα χαρακτηρίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα ως γενοκτονία και ζήτησε την άσκηση ουσιαστικής ευρωπαϊκής πίεσης προς την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προχωρήσει στην αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ, καθώς και στην επιβολή οικονομικών και εμπορικών μέτρων, ενώ επανέλαβε τη θέση της παράταξης για άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από την Ελλάδα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την επίσκεψή του στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής κοινότητα εκφράζει έντονες ανησυχίες για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

Αναφορά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Η Θεώνη Κουφονικολάκου αναφέρθηκε ακόμη στο ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και στις σχετικές δημόσιες τοποθετήσεις του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι.

Όπως υποστήριξε, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να προχωρήσει όχι μόνο σε διακρατικές κυρώσεις κατά του Ισραήλ, αλλά και σε προσωπικές κυρώσεις εις βάρος κυβερνητικών στελεχών, κατονομάζοντας τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, τον οποίο κατηγόρησε για ακραία ρητορική και πολιτικές που, όπως είπε, προσβάλλουν τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου.