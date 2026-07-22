Η κυπριακή γκάφα της Λατινοπούλου: Απήγγειλε ποίημα που δεν αναφερόταν στην εισβολή του Αττίλα

Στην προσπάθειά της να τιμήσει την επέτειο της τουρκικής εισβολής, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, απήγγειλε ποίημα που καταγγέλλει το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου στην Κύπρο. Το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο από τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργο Κουκουμά που κάνει λόγο για «μνημειώδη αγραμματοσύνη» και ξετυλίγει το ιστορικό παρασκήνιο.

Η επέτειος της τουρκικής εισβολής βρήκε την Αφροδίτη Λατινοπούλου στο βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μιλά για την κυπριακή τραγωδία. Ωστόσο, αυτό που προοριζόταν ως μια υψηλών τόνων πατριωτική παρέμβαση εξελίχθηκε σε πολιτικό αυτογκόλ, όταν αποδείχθηκε ότι το ποίημα με το οποίο επέλεξε να ανοίξει την ομιλία της δεν αναφέρεται στην εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο, αλλά στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974.

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Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Κουκουμάς, με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, κατηγόρησε την Ελληνίδα ευρωβουλευτή ότι επικαλέστηκε ένα από τα πιο φορτισμένα ποιήματα της κυπριακής ιστορίας χωρίς να γνωρίζει ούτε τον τίτλο ούτε το ιστορικό του βάρος, καθώς το ποίημα του Λεύκιου Ζαφειρίου αποτελεί καταγγελία του πραξικοπήματος που οργάνωσαν η Χούντα των Αθηνών και η ΕΟΚΑ Β΄, δηλαδή του γεγονότος που άνοιξε τον δρόμο στην τουρκική εισβολή.

Με άλλα λόγια, η Λατινοπούλου, επιχειρώντας να καταγγείλει τον Αττίλα, κατέληξε – κατά τον βουλευτή του ΑΚΕΛ – να διαβάζει ένα ποιητικό μνημόσυνο για τα θύματα των πραξικοπηματιών.

Η φωτογραφία που «πρόδωσε» την Λατινοπούλου

Ο Γιώργος Κουκουμάς δεν περιορίζεται στο ποίημα. Εστιάζει και στο βίντεο που συνόδευσε την ομιλία της Λατινοπούλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι ανάμεσα στις εικόνες από την κυπριακή τραγωδία περιλαμβάνεται και μία φωτογραφία που δεν αφορά το 1974.

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52 χρόνια κατοχής και εισβολής στην Κύπρο μας κι ακόμα εκεί τα αγιασμένα με αίμα εδάφη μας, κάτω από τον Τούρκο εισβολέα και σεις μόνο σιωπή, μπουκωμένοι από τα βρόμικα χρήματα του κατακτητή.



Ντροπή σας.



«Οι νεκροί βρομούσαν από ʼνα μίλι μακριά, ήταν ανελέητο το τελευταίο… pic.twitter.com/xWbjHyK5ln — Latinopoulou (@latinopoulou) July 20, 2026

Πρόκειται για την εμβληματική φωτογραφία μιας Τουρκοκύπριας γυναίκας που θρηνεί τον θάνατο του συζύγου της το 1964, μέσα στη δίνη των διακοινοτικών συγκρούσεων. Μια εικόνα που καταγράφει τον πόνο της τουρκοκυπριακής κοινότητας και όχι τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής.

«Μάλλον κατά λάθος συμπεριλήφθηκε και ο πόνος των Τουρκοκυπρίων», σχολιάζει δηκτικά ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία ως ακόμη ένα παράδειγμα αυτού που θεωρεί πρόχειρη και επιλεκτική προσέγγιση της ιστορίας. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ επεκτείνει την κριτική του πέρα από την ίδια τη Λατινοπούλου και στοχεύει συνολικά την ελληνική και κυπριακή ακροδεξιά, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποιεί την Κύπρο ως εύκολο πατριωτικό σύνθημα, χωρίς να αποδέχεται όλες τις πτυχές της ιστορίας.