Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: 4 δίκες για τους 4 «γαλάζιους» βουλευτές – Από 2 Οκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου οι ημερομηνίες των Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα

Η fast track διαδικασία προσδιορισμού των δικών, έχει να κάνει με τον ασφυκτικό χρόνο παραγραφής των αδικημάτων τον προσεχή Σεπτέμβριο
Έφοδος της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025. Η έφοδος στην Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, Πληροφορικής και Πληρωμών, του Οργανισμού, την οποία πραγματοποίησαν 20 αστυνομικοί, φαίνεται ότι οργανώθηκε ύστερα από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε συνεργασία με τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος
Photo / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Με πολύ γρήγορες διαδικασίες προχωρά η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία κατηγορούνται και τέσσερις βουλευτές της ΝΔ.

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της Κατερίνας Παπακωστα, του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκώρου και του Μάξιμου Σενετάκη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους έχουν ήδη παραδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα και έχουν ήδη προσδιοριστεί και οι δίκες τους.

Τέσσερις διαφορετικές δίκες, για τους τέσσερις κατηγορούμενους βουλευτές

Πρώτη κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου του Γ’ Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων στις 2 Οκτωβρίου, η Κατερίνα Παπακώστα, λόγω ειδικής δωσιδικίας επειδή διαθέτει τη δικηγορική ιδιότητα.

Τη «σκυτάλη» παίρνει ο Χρήστος Μπουκώρος, στις 27 Οκτωβρίου, η δίκη του Μάξιμου Σενετάκη έχει προσδιοριστεί για τις 30 Οκτωβρίου και τελευταίος δικάζεται ο Κώστας Σκρεκας, στις 12 Νοεμβρίου.

Οι τέσσερις βουλευτές αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, πλημμεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Και στις τέσσερις δίκες των «γαλάζιων» βουλευτών, συγκατηγορούμενος είναι ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η υπόλοιπη ηγεσία του Οργανισμού, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη φυσική αυτουργία στις ως άνω κατηγορίες.

Η fast track διαδικασία προσδιορισμού των δικών, τόσο των τεσσάρων βουλευτών, όσο και των υπολοίπων 18 μη πολιτικών προσώπων, σχετίζεται με τον ασφυκτικό χρόνο παραγραφής των αδικημάτων τον προσεχή Σεπτέμβριο. Με βάση τελευταία διάταξη που έφερε προς ψήφιση το Υπουργείο Δικαιοσύνης και υπερψηφίστηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο, επισπεύδεται η εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα.

Ειδικότερα ο νόμος αναφέρει ότι: «Στις περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων βουλευτών, για τη δίωξη των οποίων έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια της Βουλής, για τα πλημμελήματα, η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση άμεσα, με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου, προς εκδίκαση στο κατά τόπον αρμόδιο τριμελές πλημμελειοδικείο, με την επιφύλαξη της περ. δ) του άρθρου 110, και προσδιορίζεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την εισαγωγή της».

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