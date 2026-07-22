Σαλμάς κατά Γεωργιάδη: «Να ανοίξει ξανά η υπόθεση Novartis» – «Θα τα πούμε στα δικαστήρια» απαντά ο υπουργός Υγείας – «Σφήνα» ο Πολάκης

Σε σοβαρές καταγγελίες κατά του Άδωνι Γεωργιάδη προχώρησε την Τετάρτη (22.07.2026) ο ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μάριος Σαλμάς, ζητώντας από το βήμα της Ολομέλειας να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Novartis και κατηγορώντας τον υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για σχέσεις με τη διαπλοκή.

Με αφορμή το εισαγγελικό αίτημα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του, έπειτα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του ο Αδωνις Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση, ο Μάριος Σαλμάς υποστήριξε ότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, ενώ επανέφερε στο επίκεντρο πρόσωπα και πτυχές της υπόθεσης Novartis.

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«Μέσα στην κρίση, ο Αδωνις Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα», ανέφερε ο ανεξάρτητος βουλευτής, χαρακτηρίζοντας την πρακτική αυτή «παθητική δωροδοκία».

Κατά τους ισχυρισμούς του, ο Άδωνις Γεωργιάδης ζητούσε από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Novartis Κωνσταντίνο Φρουζή να διαθέτει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης, ενώ συνομιλούσε και με τον Νίκο Μανιαδάκη, στον οποίο, όπως υποστήριξε, υπεδείκνυε τον τρόπο με τον οποίο θα κατέθετε.

«Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έδωσε χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου», ανέφερε ο Μάριος Σαλμάς, καταθέτοντας στη Βουλή γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον υπουργό Υγείας και τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

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Πολάκης: «Karma is a bitch – Δικαιωνόμαστε»

Αμεση ήταν η αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος είχε βρεθεί σε πολυετή δικαστική αντιπαράθεση με τον Άδωνι Γεωργιάδη για την υπόθεση Novartis.

«Οταν τα έλεγα εγώ, με βρίζατε. Τώρα που τα λέει ο Σαλμάς, μούγκα», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας: «Karma is a bitch. Δικαιωνόμαστε».

Ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ακόμη ότι «ο Μάριος Σαλμάς δείχνει στεγνό τον “αδιευκρίνιστο” Γεωργιάδη», τον οποίο κατηγόρησε ότι ευνόησε τη Novartis ως προς την τιμολόγηση φαρμάκων στην ελληνική αγορά.

Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας

Στο ζήτημα παρενέβη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, επισημαίνοντας ότι όσα ακούστηκαν στη Βουλή συνιστούν «αναβάθμιση της υπόθεσης».

«Είναι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί που πρέπει να διερευνηθούν από τη Δικαιοσύνη. Το ερώτημα είναι εάν στέκεται ο κ. Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας», ανέφερε.

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία υποστήριξε ότι αποκαλύπτεται εκ νέου το «βρόμικο πρόσωπο» της, όπως τη χαρακτήρισε, «εγκληματικής οργάνωσης» της Νέας Δημοκρατίας.

Τα μηνύματα που κατέθεσε ο Σαλμάς στη Βουλή

Άδωνις Γεωργιάδης: «Με τον Σαλμά μόνο στα δικαστήρια»

Ο Αδωνις Γεωργιάδης απάντησε στις καταγγελίες με εκτενή ανάρτησή του, κατηγορώντας τον Μάριο Σαλμά ότι επιχειρεί εκ νέου να τον συκοφαντήσει.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε προαναγγείλει πως μετά την ομιλία του στη Βουλή ο ίδιος θα έπαυε να είναι υπουργός, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Παραμένω υπουργός Υγείας».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα στοιχεία που κατατέθηκαν δεν αποδεικνύουν όσα ισχυρίστηκε ο κ. Σαλμάς. Αναφέρθηκε ειδικότερα σε μήνυμά του, στο οποίο έγραφε ότι «δεν έχω πάρει ποτέ από κανέναν ούτε ένα ευρώ», καθώς και σε ένορκη βεβαίωσή του υπέρ του Νίκου Μανιαδάκη, η οποία είχε κατατεθεί σε δικαστήριο.

«Με τον κ. Σαλμά δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, στρέφοντας τα πυρά του και κατά του Παύλου Πολάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, τους οποίους χαρακτήρισε «ξεχασμένους από τον λαό πολιτικούς αντιπάλους».

Ο κ. Σαλμάς είχε εμφανιστεί προ ημερών σε εκπομπή στο @kontrachannel και είχε «προβλέψει» ότι: «όταν μιλήσω στην Βουλή στην άρση της ασυλίας μου ο κ. Γεωργιάδης θα παύσει να είναι Υπουργός…»… τον διαβεβαιώνω ότι αν και σήμερα με διάφορες ανοησίες -πχ με γραπτό μου μνμ που του… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 22, 2026

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ακόμη ότι ο Μάριος Σαλμάς είχε διαδραματίσει ρόλο στην έναρξη της υπόθεσης Novartis και ότι είχε επιδιώξει να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ισχυρισμό που ο ίδιος παρουσίασε ως γνωστό εδώ και χρόνια.

«Αυτή θα είναι πάντα η απάντησή μου σε όσους αμφισβητούν την ηθική μου συγκρότηση», ανέφερε, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη.

«Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κάνουν λογοπαίγνια και στέλνουν λουλούδια σε όσους τους λένε κλέφτες. Εγώ τους πάω στο σκαμνί, διότι δεν έχω απολύτως τίποτε να φοβηθώ και από κανέναν», κατέληξε.