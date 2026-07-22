Η Ρένα Δούρου δεν θα πάει στη δεξίωση για τη Δημοκρατία στο Προεδρικό Μέγαρο – Απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ

Την απόφαση να μην παραστεί στη δεξίωση που θα γίνει στις 24 Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο, με αφορμή την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε με επιστολή της προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένας Δούρου, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στην οποία αιτιολογείται η επιλογή της αποχής του ΣΥΡΙΖΑ από την εκδήλωση για την επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

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Σύμφωνα με την επιστολή, η συγκεκριμένη δεξίωση «πόρρω απέχει από τον σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη», καθώς, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε αυτή συμμετέχουν «νοσταλγοί της χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας».

Η Ρένα Δούρου επισημαίνει ότι η παρουσία των συγκεκριμένων προσώπων, η οποία, όπως αναφέρει, αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, «δεν τιμά τη Δημοκρατία», αλλά αντίθετα «προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων της δικτατορίας, των βασανισμένων και των πραγματικών αντιστασιακών που φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν», καθώς και τους δημοκρατικούς αγώνες του ελληνικού λαού.

Με βάση αυτή τη θέση, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανακοίνωσε ότι θα τιμήσει την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας με διαφορετικό τρόπο, επιλέγοντας να βρεθεί σε ιστορικούς τόπους μνήμης του αντιδικτατορικού αγώνα.

Όπως σημειώνεται, στόχος είναι να αποδοθεί φόρος τιμής σε όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία των συνταγματαρχών και να διατηρηθεί ζωντανή η συλλογική μνήμη απέναντι στη λήθη και στην ιστορική αναθεώρηση.