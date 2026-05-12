Στα Χανιά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η επίσκεψη στη Σούδα και η άφιξη στο πολυτελές ξενοδοχείο όπου θα μείνει

Στα Χανιά έφτασε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ το απόγευμα της Τρίτης (12.05.2026). Η πρέσβης των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει την πρώτη της «στάση» στη ναυτική Βάση της Σούδας.

Είναι η πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιεί η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στα Χανιά, μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων στην Ελλάδα.

Η Αμερικανίδα πρέσβης έφτασε με ιδιωτική πτήση αεροσκάφους τύπου Dornier στο Αεροδρόμιο των Χανίων στις 4 μ.μ. και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη ναυτική βάση της Σούδας, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης της επίσκεψης.

Εκεί, συναντήθηκε με αξιωματούχους και ενημερώθηκε για τη λειτουργία της βάσης, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ, με σταθερά κομβικό ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Με το πέρας της επίσκεψής της στη Σούδα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναχώρησε για το πολυτελές ξενοδοχείο στο οποίο αναμένεται να διανυκτερεύσει, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ θα παρατεθεί επίσημο γεύμα προς τιμήν της.

Σε αυτό, το παρών θα δώσουν ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής καθώς και εκπρόσωποι στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών.

Το δείπνο θα παρατεθεί σε κλειστό κύκλο.