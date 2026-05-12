Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης για το Ταμείο Ανάκαμψης: Άλλη μία μεγάλη επιτυχία, 7η από τέλος η Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την πορεία απορρόφησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης ασκεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για «μία ακόμη μεγάλη επιτυχία», όπως αναφέρει ειρωνικά.

Ο Κώστας Τσουκαλάς σημειώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται «έβδομη από το τέλος» μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το ποσοστό των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν φτάσει στην αγορά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, έως το 2025 έχει διανεμηθεί στους τελικούς αποδέκτες το 48,8% των κονδυλίων, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 62,8%.

«Ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια αυξάνεται συνεχώς, καθώς η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για τη λήξη του Ταμείου», τονίζει, αποδίδοντας στην κυβέρνηση «μεγάλη και ιστορική» ευθύνη.

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί ακόμη τη Νέα Δημοκρατία ότι «σπατάλησε μια μεγάλη παραγωγική ευκαιρία για τη χώρα», κάνοντας λόγο για «κοινωνική μεροληψία», «μεταρρυθμιστική αδράνεια», «πελατειασμό» και «διαχειριστική ανεπάρκεια».

«Υπονόμευσαν τις προσπάθειες του λαού μας για μια διατηρήσιμη ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή», καταλήγει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.