Γεωργιάδης σε δημοσιογράφο: «Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει μια φράση που είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στον δημοσιογράφο Νίκο Ελευθερόγλου κατά την διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» του Action24, όταν μετά από μια ερώτηση που του έκανε ο δημοσιογράφος απάντησε: «Συγγνώμη, θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες απ’ τον δεύτερο θα του πει: “Κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να ‘ρθω εγώ να κάνουμε συγκυβέρνηση;” και θα πει αυτός: “Τι καλή ιδέα έχεις ρε φίλε, φανταστική, πως δεν το ‘χα σκεφτεί μόνος μου”. Τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά; Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;»

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Ο δημοσιογράφος απάντησε άμεσα λέγοντας: «Επειδή εγώ δεν καπνίζω, ούτε μπάφο, ούτε τίποτε άλλο, δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική».

«Καλά, πλάκα έκανα», σχολίασε στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας.

Αρβανίτης: «Να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου»

Το περιστατικό αυτό έχει ήδη κάνει τον γύρο των διαδικτυακών ΜΜΕ με τον αντιπρόεδρο της Left ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη με ανακοίνωσή του να ζητά την παραίτηση του υπουργού Υγείας.

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«Είναι χυδαίο και προκλητικό ο υπουργός Υγείας να πετάει σε δημοσιογράφο, στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής, το «μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο;». Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση που με το «επιτελικό κράτος» της διέλυσε το ΚΕΘΕΑ και 18 Άνω να κάνει αστειάκια που για χιλιάδες οικογένειες έχουν πολύ πόνο και θάνατο», αναφέρει.

Και καταλήγει: «Όταν ο υπουργός Υγείας κάνει χαβαλέ με τον «μπάφο», η κοινωνία δικαιούται να ζητά λογαριασμό για κάθε συνταγή, κάθε έλεγχο, κάθε ευρώ και κάθε αλλαγή που έχει επιβάλει αυτή η κυβέρνηση στον χώρο των εξαρτήσεων. Οι εξυπνάδες τελειώνουν εκεί που αρχίζει η υπουργική ευθύνη. Αν δεν παραιτηθεί μόνος του ο κύριος Γεωργιάδης, ας τον αποπέμψει επιτέλους ο κύριος Μητσοτάκης ως μια ελάχιστη προσφορά σε αυτόν τον τόπο. Αλλά δεν μπορεί γιατί σε αυτήν την κυβέρνηση ο ένας κρατάει τον άλλο!»