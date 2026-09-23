Πολάκης κατά Γεωργιάδη: «Παραιτήσου και γύρνα στα νανογιλέκα»

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση της πλασμαφαίρεσης και τους ελέγχους σε ιδιωτικές δομές υγείας, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Παύλο Πολάκη να επιτίθεται στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο βουλευτής Χανίων, Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας και υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Παύλος Πολάκης επανήλθε με διαδοχικές αναρτήσεις, αυτή τη φορά βάζοντας στο επίκεντρο τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

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Ο Παύλος Πολάκης υποστηρίζει ότι ο υπουργός είχε προβάλει στο παρελθόν ιδιωτικό κέντρο υγείας, το οποίο, σύμφωνα με υλικό που δημοσιοποίησε ο ίδιος, προωθούσε την πλασμαφαίρεση ακόμη και σε υγιείς ανθρώπους ως μέθοδο «καθαρισμού από τοξίνες».

Στο υλικό που επικαλείται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται ο Ιωάννης Καλαϊτζής, επιστημονικός και διευθύνων σύμβουλος της NOTIA MEDIA CARE, να αναφέρεται στην εφαρμογή της μεθόδου σε υγιείς ανθρώπους. Ο Πολάκης συνδέει την παλαιότερη προβολή του συγκεκριμένου κέντρου από τον υπουργό Υγείας με τη σημερινή συζήτηση για τις πρακτικές πλασμαφαίρεσης, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Άδωνι Γεωργιάδη, παραιτήσου και γύρνα στα νανογιλέκα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Παύλος Πολάκης, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα οξεία γλώσσα και κατηγορώντας τον υπουργό για σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα στον χώρο της Υγείας.