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Πολιτική

Πολάκης κατά Γεωργιάδη: «Παραιτήσου και γύρνα στα νανογιλέκα»

Νέα μέτωπα ανοίγει η υπόθεση των πρακτικών πλασμαφαίρεσης, με τον Παύλο Πολάκη να στρέφει πλέον τα πυρά του προσωπικά κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και να ζητά την παραίτησή του
Άδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης
Άδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης (ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/EUROKINISSI)
Πέτρος Κατσάκος
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Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση της πλασμαφαίρεσης και τους ελέγχους σε ιδιωτικές δομές υγείας, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Παύλο Πολάκη να επιτίθεται στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο βουλευτής Χανίων, Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας και υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Παύλος Πολάκης επανήλθε με διαδοχικές αναρτήσεις, αυτή τη φορά βάζοντας στο επίκεντρο τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Παύλος Πολάκης υποστηρίζει ότι ο υπουργός είχε προβάλει στο παρελθόν ιδιωτικό κέντρο υγείας, το οποίο, σύμφωνα με υλικό που δημοσιοποίησε ο ίδιος, προωθούσε την πλασμαφαίρεση ακόμη και σε υγιείς ανθρώπους ως μέθοδο «καθαρισμού από τοξίνες».

Στο υλικό που επικαλείται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται ο Ιωάννης Καλαϊτζής, επιστημονικός και διευθύνων σύμβουλος της NOTIA MEDIA CARE, να αναφέρεται στην εφαρμογή της μεθόδου σε υγιείς ανθρώπους. Ο Πολάκης συνδέει την παλαιότερη προβολή του συγκεκριμένου κέντρου από τον υπουργό Υγείας με τη σημερινή συζήτηση για τις πρακτικές πλασμαφαίρεσης, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Άδωνι Γεωργιάδη, παραιτήσου και γύρνα στα νανογιλέκα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Παύλος Πολάκης, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα οξεία γλώσσα και κατηγορώντας τον υπουργό για σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα στον χώρο της Υγείας.

Από τον Πατούλη στον Γεωργιάδη

Η νέα επίθεση έρχεται ως συνέχεια της σύγκρουσης που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον πρόεδρο του ΙΣΑ Γιώργο Πατούλη. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας έχει ζητήσει την παραίτηση του κ. Πατούλη, υποστηρίζοντας ότι προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για την εποπτεία πρακτικών που εντάσσονται στον χώρο της λεγόμενης «αναγεννητικής ιατρικής».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Πατούλης έχει δηλώσει δημόσια ότι η πλασμαφαίρεση επιτρέπεται σε νοσηλευτικές δομές και έχει θέσει ερωτήματα για το ποιος προμήθευσε και ποιος έλεγξε το σχετικό μηχάνημα. Έχει επίσης αναφερθεί στους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο ΙΣΑ στο επίμαχο ιατρείο.

Πολιτική πίεση προς το υπουργείο Υγείας

Με τις τελευταίες αναρτήσεις του, ο Παύλος Πολάκης επιχειρεί να μεταφέρει την υπόθεση από το επίπεδο της λειτουργίας και εποπτείας συγκεκριμένων ιατρείων στο πεδίο της πολιτικής ευθύνης της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητά πλέον την παραίτηση του Άδωνι Γεωργιάδη και θέτει ζήτημα διερεύνησης των πρακτικών που εφαρμόζονται ή διαφημίζονται από ιδιωτικά κέντρα, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας.

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