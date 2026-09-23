Θοδωρής Λιβάνιος: Στον Άρειο Πάγο οι καταγγελίες Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές

Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει διαβιβάσει ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, τις καταγγελίες του Κυριάκου Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές, όπως ο ίδιος αποκάλυψε στη Βουλή.

Ο Θοδωρής Λιβάνιος σημείωσε ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει προχωρήσει σε αυτή την καταγγελία δύο φορές, τόσο μετά τις ευρωεκλογές του 2024 όσο και στις 18 Σεπτεμβρίου 2026: «Ζήτησα από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διερευνήσει τα λεγόμενά του για νοθεία στις εκλογές».

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«Αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά δεν θα αφήσω καμία σκιά για το θέμα των εκλογών», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως ήδη τον Ιούνιο του 2024, μετά τις καταγγελίες Βελόπουλου και του τότε ευρωβουλευτή Γιώργου Κύρτσου περί νοθείας στις ευρωεκλογές, ο κ. Λιβάνιος είχε ζητήσει τη διερεύνησή τους από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Η τότε εισαγγελική παραγγελία ζητούσε «ταχεία και σε βάθος διερεύνηση» των καταγγελιών. Η αναφορά του υπουργού έγινε με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Μάριου Σαλμά προς το υπουργείο Εσωτερικών, με αντικείμενο την ενδεχόμενη ανάθεση στη Singular Logic της πληροφοριακής υποστήριξης για τη συγκέντρωση, ασφαλή μετάδοση, επεξεργασία και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των επόμενων εθνικών εκλογών.

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«Να ξεκαθαρίσω ότι η ερώτηση δεν έχει καμία αναφορά και μομφή σε καμία πράξη του υπουργείου Εσωτερικών», ανέφερε ο κ. Σαλμάς, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «αξιόλογη εταιρεία» και ότι δεν υπονοεί «ότι σχεδιάζεται κάτι ύποπτο ή κάποια νοθεία».

«Κατά πόσο μία εταιρεία η οποία παίρνει ευνοϊκά με φωτογραφικό διαγωνισμό (…) από το Δημόσιο μπορεί να είναι η μόνη εταιρεία η οποία θα της ανατεθεί, όπως γίνεται κάθε φορά στις εθνικές εκλογές, η διαχείριση του αποτελέσματος και επεξεργασία των εθνικών εκλογών;» διερωτήθηκε.

Ο ίδιος πρότεινε να δοθεί εγκαίρως η δυνατότητα και σε άλλες εταιρείες να αποκτήσουν το απαιτούμενο know-how και πληροφοριακό σύστημα, ώστε το υπουργείο Εσωτερικών να μην εξαρτάται από μία συγκεκριμένη εταιρεία.

«Δεν κάνει η Singular καταμέτρηση των εκλογικών αποτελεσμάτων»

Ο Θεόδωρος Λιβάνιος έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στην πληροφοριακή μετάδοση των αποτελεσμάτων και την επίσημη καταμέτρηση των ψήφων.

«Από το 1981 όλες οι κυβερνήσεις των εν λόγω πρωθυπουργών έχουν αναθέσει στη συγκεκριμένη εταιρεία ένα συγκεκριμένο έργο. Ποιο έργο; Όχι την καταμέτρηση. Δεν κάνει η Singular καταμέτρηση εκλογικών αποτελεσμάτων», ανέφερε. Τα επίσημα αποτελέσματα εκδίδονται από τα Πρωτοδικεία, ενώ η Singular έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία του συστήματος μέσω του οποίου μεταδίδονται και δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα το βράδυ των εκλογών.

«Φτιάχνει ένα κανάλι ενημέρωσης ώστε το βράδυ των εκλογών να μη γίνουμε φοιτητικές εκλογές και βγάζει ο καθένας τα δικά του αποτελέσματα», είπε χαρακτηριστικά. Τα επίσημα αποτελέσματα εκδίδονται από την αρμόδια εκλογική διαδικασία, ενώ η κατανομή των εδρών πραγματοποιείται από την κεντρική εφορευτική διαδικασία και το αποτέλεσμα διαβιβάζεται στον Άρειο Πάγο για την ανακήρυξη.

Έθεσε και το ερώτημα κατά πόσο θα είχε νόημα για μια εταιρεία με τόσο μεγάλη παρουσία στον χώρο να επιχειρήσει οποιαδήποτε αλλοίωση στη διαδικασία μετάδοσης των αποτελεσμάτων, υπογραμμίζοντας ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι σε ποιο σημείο θα μπορούσε να υπάρξει τέτοια παρέμβαση και εάν τίθεται πράγματι θέμα αδιάβλητου των εκλογών.