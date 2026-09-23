Μαρινάκης για Τσίπρα: Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» στο αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της «rebranded» εκδοχής του

Επίθεση στον πρόεδρο της ΕΛ.ΑΣ. Αλέξη Τσίπρα για όσα είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ούτε και τώρα απάντησε για την κοστολόγηση του προγράμματός του, του πρόσαψε ότι επιμένει σε «κάλπικες» υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, κάλεσε την κυβέρνηση να υποκαταστήσει την δικαστική εξουσία και σχολιάζοντας το «ή εμείς, ή κανείς» που είπε ο κ. Τσίπρας τον κατηγόρησε για αλαζονεία.

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«Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κ. Τσίπρα. Απέφυγε να απαντήσει στα καίρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, την οποία ακόμα και ο τομεάρχης Οικονομικών του υπολόγισε σε 7,5 δισ. ευρώ ετησίως και όχι στην τετραετία, όπως είχε πει ο ίδιος», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και συνέχισε: «Δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε «κάλπικες» υποσχέσεις και λεφτόδεντρα. Χαρακτήρισε, μάλιστα, «ανοησίες» τις κατηγορίες για τις αλλαγές που ο ίδιος έκανε στον Ποινικό Κώδικα λίγο πριν φύγει από την εξουσία το 2019, με τις οποίες προβλέφθηκαν ελαφρύτερες ποινές για ειδεχθή και σοβαρά εγκλήματα, όπως η ανθρωποκτονία και η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η δωροδοκία μετατράπηκε από κακούργημα σε πλημμέλημα».

Θυμίζοντας το παρελθόν, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι: «Κάλεσε την κυβέρνηση, η οποία νομοθέτησε ώστε να μην μπορούν, εφόσον το αποφασίσει η Δικαιοσύνη, να συμμετέχουν στις εκλογές καταδικασμένοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, να υποκαταστήσει τον ρόλο της δικαστικής εξουσίας. Ίσως βέβαια μπερδεύτηκε, επειδή επί των ημερών του λειτουργούσε στο Μαξίμου «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης», κατά δήλωση του τότε υπουργού του, Σταύρου Κοντονή».

Και κατέληξε: «Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» της προηγούμενης «έκδοσης» του κ. Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της «rebranded» εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό: Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους».