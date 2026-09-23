Ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντά για τα νανογιλέκα: Κάπου ώπα – Δεν τα πούλησα ποτέ ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα

«Όποτε στριμώχνω κάποιον, τελευταίο παράδειγμα η κα Καρυστιανού, μου πετάνε και για τα “νανογιλέκα” για να με ακυρώσουν» σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του προσπαθώντας να απαντήσει στα όσα του καταλόγισε η Μαρία Καρυστιανού για τα νανογιλέκα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε αρχικά πως: «Στην ζωή μου έχω κάνει πολλά πράγματα άλλα σωστά άλλα λάθος. Γενικά κινούμαι πολύ και είμαι δραστήριος, δεν αντέχω την αδράνεια και δεν φοβάμαι να παίρνω ρίσκα. Με αυτόν τον χαρακτήρα που έχω λοιπόν είναι φυσιολογικό οι αντίπαλοι μου να βρίσκουν ευκαιρίες και να με κτυπούν και να φέρνουν τους φίλους μου σε δύσκολη θέση και από τους φίλους μου ζητώ συγγνώμη για αυτό».

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«Ένα λάθος του παρελθόντος μου ήταν ότι σε 3 εκπομπές τηλεπώλησης στο Τηλεάστυ τότε, επέλεξα για εμπορικούς καθαρά σκοπούς (εκπομπή τηλεπώλησης ήταν) κάποια προϊόντα – νανογιλέκα – της εταιρίας Nanobionic. Αν και τα προϊόντα ήταν πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας και ξεπούλησαν, όταν αντιλήφθηκα το μέγεθος της πολιτικής εκμετάλλευσης που θα δεχόμουν, τα σταμάτησα αλλά δεν σώθηκα από την πολιτική ζημία» τόνισε.

Συνέχισε λέγοντας πως: «Έκτοτε όποτε στριμώχνω κάποιον, τελευταίο παράδειγμα η κα Καρυστιανού, μου πετάνε και για τα «νανογιλέκα» για να με ακυρώσουν».

«Ήταν όμως τελικά πράγματι τόσο κακό αυτό που έκανα; Καταρχήν δεν τα πούλησα ποτέ ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή ως θεραπεία για την σκλήρυνση κατά πλάκας ή για άλλες ασθένειες. Αντιθέτως σε όλες τις εκπομπές τόνιζα ότι δεν είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά προϊόντα ευεξίας. Έλεγα ότι νιώθεις υπέροχα όταν τα φοράς και σε ανακουφίζουν από διάφορους πόνους» πρόσθεσε.

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Στη συνέχεια προσέθεσε: «Αλλά για καθήστε μόνον εγώ τα έλεγα αυτά και τελικά τί εταιρία ήταν αυτή; Σας παραθέτω μια σειρά δημοσιευμάτων από το Newsit, την Καθημερινή, το CNN Greece και δηλώσεις παικτών της Εθνικής Μπάσκετ κατά το παρελθόν που ήταν η εταιρία αυτή χορηγός της Εθνικής ομάδας, που λένε όσα έλεγα εγώ στις εκπομπές μου».

«Αλλά αν τα γράφουν τα έγκριτα αυτά μέσα ή τα λένε οι αθλητές είναι οκ, αν τα έχω πει εγώ είναι κακό. Ήταν ξεκάθαρα λάθος που τα έδειξα τότε λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας αλλά παιδιά κάπου ώπα… : Αν νομίζει η κα Καρυστιανού ότι θα γλιτώσει από τις γελοιότητες της περί Κβαντικής Ιατρικής με τα «νανογιλέκα» κάνει μεγάλο λάθος