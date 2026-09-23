Αλέξης Τσίπρας: «Έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης – Ή εμείς, ή κανείς»

Σαφές εκλογικό δίλημμα έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι το κρίσιμο είναι να υπάρχει «ρεαλιστικό, εναλλακτικό σχέδιο» για τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και την επόμενη ημέρα.

Όπως υποστήριξε, ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ είπε πως όσο πλησιάζουν οι εκλογές οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα στη συνέχιση της σημερινής πολιτικής και στην πολιτική αλλαγή. «Άρα, ή εμείς ή κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα», ανέφερε, επικαλούμενος την κυβερνητική εμπειρία και τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς.

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Παράλληλα, σημείωσε ότι «ωραία η ψήφος της διαμαρτυρίας», αλλά εκτίμησε πως στις κάλπες θα τεθούν πιο σκληρά διλήμματα: «Θα συνεχιστεί η πορεία της διαφθοράς και των ανισοτήτων ή χρειάζεται εναλλακτικό και έντιμο σχέδιο για την επόμενη μέρα;».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην ακρίβεια λέγοντας πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλά για success story με τη βενζίνη στα 2,40 και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ.

Ο Αλέξης Τσίπρας αρχικά αναφέρθηκε στις υψηλές τιμές ενέργειας λέγοντας πως υπάρχουν εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση ώστε να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα.

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Έκανε ειδική αναφορά στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες και στα διυλιστήρια, υποστηρίζοντας ότι η μεγάλη συγκέντρωση της αγοράς επιβαρύνει τους καταναλωτές. «Τα καρτέλ κάνουν ό,τι θέλουν», ανέφερε, επικαλούμενος παράλληλα ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού για την κατάσταση σε επιμέρους αγορές.

Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινότητα των πολιτών και στο κόστος των καυσίμων, λέγοντας ότι προτεραιότητα της πολιτικής πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της κρίσης με επίκεντρο «αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του και βλέπει την αντλία στα 2,4».

Στο ίδιο πλαίσιο έθεσε ερωτήματα για την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια και ειδικότερα για τη φορολογία στα καύσιμα, την προμήθεια φυσικού αερίου και τις επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας. Αναρωτήθηκε εάν αξιοποιήθηκαν περίοδοι χαμηλότερων διεθνών τιμών για τη σύναψη συμβολαίων φυσικού αερίου και εάν προχώρησαν εγκαίρως προγράμματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες.

Παράλληλα, συνέκρινε τις σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες με εκείνες της δικής του διακυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της περισσότερα εργαλεία και πόρους, μεταξύ των οποίων και το Ταμείο Ανάκαμψης. «Είχε δημοσιονομικές δυνατότητες. Είχε Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν 30 δισ. Τι έκανε;», διερωτήθηκε.

«Η πατριωτική εισφορά εφαρμόζεται σε πολλές χώρες», σημείωσε πως «πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος του περιουσιολογίου» και πως ήρθε η στιγμή οι πιο ισχυροί να βάλουν πλάτη. Σε αυτό το σημείο τόνισε πως: «Εβδομήντα οικογένειες στη χώρα κατέχουν τον πλούτο και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε από μόνοι τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί στα βράχια με συνθήκες έντασης και κοινωνικής αναταραχής».

Πολιτική αλλαγή

Στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής έθεσε το κέντρο της εκλογικής του στρατηγικής ο Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ακρίβεια, την ενέργεια και τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην ελληνική οικονομία.

«Ο εκλογικός μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουμε ότι ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι προσωπικός του στόχος είναι «να είμαι χρήσιμος στην παράταξη, στη χώρα».

Αναφερόμενος στους πολιτικούς συσχετισμούς και στις δημοσκοπήσεις, υποστήριξε ότι οι αποστάσεις μπορούν να ανατραπούν έως τις εκλογές. Όπως είπε, όσο εφικτό θεωρείται για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ενισχύσει τα ποσοστά του κατά 9-10 μονάδες προκειμένου να φτάσει στα επίπεδα που απαιτούνται για αυτοδυναμία, άλλο τόσο θεωρεί εφικτό οι συγκεκριμένες μονάδες να κατευθυνθούν προς τη δική του παράταξη.

«Αξιώνω τους νέους, δεν απαξιώνω τους παλιούς»

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στη στελέχωση της παράταξής του, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανανέωση και στην αξιοποίηση πολιτικών με μεγαλύτερη εμπειρία.

«Όταν αξιώνω τους νέους, δεν απαξιώνω τους παλιούς», τόνισε, σημειώνοντας ότι επιδιώκει την είσοδο «νέου αίματος» στην πολιτική ζωή, χωρίς αυτό να σημαίνει αποκλεισμό παλαιότερων στελεχών.

Όπως ανέφερε, διαθέτει ήδη στο πλευρό του έμπειρους ανθρώπους και συνεργάτες από προηγούμενες περιόδους, ενώ ξεκαθάρισε ότι «οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές για κανέναν».

Έθεσε, ωστόσο, σαφή γραμμή ως προς τη δημιουργία κοινοβουλευτικής ομάδας μέσω μετακινήσεων εν ενεργεία βουλευτών. Άσκησε κριτική στο φαινόμενο βουλευτών που εκλέγονται με ένα κόμμα και στη συνέχεια μετακινούνται σε άλλο διατηρώντας την έδρα τους.

«Εμείς θα αποκτήσουμε κοινοβουλευτική ομάδα όταν, με το καλό, ο ελληνικός λαός μας ψηφίσει. Δεν θα πάρουμε άλλους βουλευτές για να φτιάξουμε κοινοβουλευτική ομάδα», υπογράμμισε.

Με τις τοποθετήσεις του, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε έμφαση σε τρεις άξονες: στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για την οικονομία και την ακρίβεια, στη διεκδίκηση πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εκλογές και στην ανανέωση του πολιτικού προσωπικού της παράταξής του, χωρίς να κλείνει την πόρτα σε έμπειρα στελέχη.

«Το πολιτικό σύστημα χρειάζεται δίπολο και εναλλαγή στη διακυβέρνηση»

Την ανάγκη ύπαρξης ισχυρής αντιπολίτευσης και δυνατότητας εναλλαγής στη διακυβέρνηση υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, τασσόμενος κατά της λογικής ενός «μεγάλου συνασπισμού» των βασικών πολιτικών δυνάμεων.

Όπως ανέφερε, το πολιτικό σύστημα χρειάζεται ένα ισχυρό δίπολο, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος της εκάστοτε κυβέρνησης και πραγματική δυνατότητα εναλλαγής στην εξουσία.

«Πρέπει να υπάρχει μια αντιπολίτευση δυνατή να ελέγχει την κυβέρνηση», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι ένας μεγάλος συνασπισμός θα μπορούσε, αντίθετα, να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την ενίσχυση της Ακροδεξιάς. «Ο μεγάλος συνασπισμός είναι το καλύτερο έδαφος και η καλύτερη τροφή στην Ακροδεξιά και στους Κασιδιάρηδες», είπε χαρακτηριστικά.

«Να μην ξεχνάμε γιατί καταδικάστηκε ο Κασιδιάρης»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο πρώην πρωθυπουργός αναφερόμενος στον Ηλία Κασιδιάρη και στη δημόσια προβολή του.

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι κάθε αναφορά στον πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής θα πρέπει να συνοδεύεται από την υπενθύμιση ότι η καταδίκη και η φυλάκισή του δεν συνδέθηκαν με τις πολιτικές του ιδέες, αλλά με την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής.

«Πρέπει κάθε φορά που μιλάμε για τον κ. Κασιδιάρη να λέμε ότι δεν πήγε στη φυλακή για τις ιδέες του. Πήγε στη φυλακή γιατί ήταν εγκληματίας», ανέφερε, κάνοντας αναφορά στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, στη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν και σε βίαιες επιθέσεις που συνδέθηκαν με τη δράση της Χρυσής Αυγής.

«Να μην τα ξεχνάμε αυτά», επανέλαβε, στρέφοντας τα πυρά του και στον τρόπο με τον οποίο μέσα ενημέρωσης προβάλλουν σήμερα τον Ηλία Κασιδιάρη.

Κατηγόρησε συγκεκριμένα μέσα ότι τον ακολουθούν «στα μπαράκια και στα κλαμπάκια» και ότι επιχειρούν, όπως υποστήριξε, να του προσδώσουν χαρακτηριστικά lifestyle προβολής.

«Εγκληματίες ήταν. Γι’ αυτό πήγαν φυλακή», κατέληξε, επιμένοντας ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από τα στελέχη της Χρυσής Αυγής δεν πρέπει να αποσυνδέεται από τις δικαστικές αποφάσεις για την εγκληματική οργάνωση.