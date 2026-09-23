Ρένα Δούρου: «6+1» ερωτήματα πριν την ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ

Με «6+1» ερωτήματα για κρίσιμες πτυχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής υποδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την επικείμενη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, καλεί τον πρωθυπουργό να δώσει δημόσιες απαντήσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις θαλάσσιες ζώνες, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και το Κυπριακό.

Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ η Ρένα Δούρου συνδέει τα ερωτήματά της και με τις θέσεις που διατύπωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.

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Από τη «Γαλάζια Πατρίδα» μέχρι την Κάσο

Στην πρώτη γραμμή της παρέμβασής της βρίσκεται το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», το οποίο η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτηρίζει «παράνομο» και «αναθεωρητικό», υποστηρίζοντας ότι αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Παράλληλα ζητεί από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει πώς αντιμετωπίζει τη θέση της Άγκυρας ότι κανένα ενεργειακό σχέδιο στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συγκατάθεση ή τη συμμετοχή της Τουρκίας.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει στην υπόθεση της Κάσου και στα γεγονότα του 2024. Το ερώτημα που θέτει είναι τι θα πράξει η Αθήνα εάν σημειωθεί ανάλογη τουρκική παρέμβαση στο μέλλον: εάν, δηλαδή, η διαχείριση θα γίνει αποκλειστικά από την ελληνική κυβέρνηση ή εάν θα υπάρξει εκ νέου εμπλοκή της εταιρείας που συμμετέχει στο έργο σε συνομιλίες με την Άγκυρα.

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Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Η κ. Δούρου ζητεί να εξηγήσει η κυβέρνηση πώς εκτιμά ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam στο μεγάλο ενεργειακό έργο μπορεί να υπερκεράσει τα εμπόδια που, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θέτει συστηματικά η Τουρκία στην πόντιση του καλωδίου.

Χωρικά ύδατα, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα

Το επόμενο μέτωπο αφορά τις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες. Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητεί από τον πρωθυπουργό να διευκρινίσει εάν υπάρχει συγκεκριμένη και συνεκτική κυβερνητική στρατηγική για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων και την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Σύμφωνα με τη διατύπωσή της, ζητούμενο είναι η προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων να συνδυαστεί με τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο τραπέζι και το Κυπριακό

Ξεχωριστή θέση στην παρέμβαση καταλαμβάνει το Κυπριακό. Η Ρένα Δούρου ζητεί να αποσαφηνιστεί η προοπτική κοινών ενεργειών Αθήνας και Λευκωσίας για μια δίκαιη επίλυση του ζητήματος.

Χαρακτηρίζει το Κυπριακό, με δεδομένη τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, κεντρικό πρόβλημα ειρήνης και ασφάλειας τόσο για τη Μεσόγειο όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η «+1» ερώτηση για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Η πολιτικά αιχμηρότερη ερώτηση της παρέμβασης αφορά, πάντως, τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η κ. Δούρου αναφέρεται σε δηλώσεις που αποδίδει στον υπουργό Εξωτερικών από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο στις 19 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις οποίες, εάν ήταν γνωστό ότι η διεθνής συγκυρία θα ήταν τόσο ταραχώδης, η Ελλάδα δεν θα είχε θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Και θέτει ευθέως το ερώτημα εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφωνεί με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

«Οι πολίτες δικαιούνται έγκριτη ενημέρωση από τα χείλη του Πρωθυπουργού και όχι από άλλες πηγές, εκτός Ελλάδος, συνήθως τουρκικές», σημειώνει η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.