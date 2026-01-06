Γεωργιάδης σε Βαρουφάκη για τις δηλώσεις περί ναρκωτικών: «Ρε καραγκιόζη, νάρκισσε, σταμάτα να λες βλακείες»

Την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας και αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσαν πρόσφατες δηλώσεις του πρώην υπουργού Οικονομικών και γενικού γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος αποκάλυψε ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών, χαρακτηρίζοντας τη χρήση ecstasy ως «καταπληκτική εμπειρία».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στα social media κατά του Γιάνη Βαρουφάκη, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς. Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, αποκάλεσε τον επικεφαλής του ΜέΡΑ25 «ανεύθυνο» και «καραγκιόζη». «Δεν θα έχεις ευθύνη με αυτές τις βλακείες που λες δημόσια;» διερωτάται.

«Με συγχωρείτε, αλλά δεν έχει πλάκα αυτό που έκανε. Είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό που έκανε, δυνητικά θανατηφόρο! Έλεος!» σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο πρώην υπουργός Οικονομικών και γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25.

H ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον Βαρουφάκη

«Συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός, ο Γιάνης Βαρουφάκης ο νάρκισσος που γράφει το όνομα του με ένα -ν- διότι δεν είναι σαν τους άλλους, που ο ανόητος ο Αλέξης Τσίπρας τον διόρισε ΥΠΟΙΚ στην κρισιμότερη μας στιγμή, που δυστυχώς είναι πρότυπο για κάποιους νέους λέει επί λέξει ότι:

έχει πάρει ecstasy (ένα πολύ βαρύ και επικίνδυνο ναρκωτικό), ότι ήταν μία “καταπληκτική εμπειρία”, “σπουδαία στιγμή” και κάνει χιούμορ με τις παρενέργειές του τις επόμενες μέρες λέγοντας ότι «είναι βαρετός τύπος και δεν ξαναπήρε διότι είχε πονοκέφαλο μετά κλπ…

Ρε Καραγκιόζη αν αύριο ένας από αυτούς τους νέους που σε θαυμάζει δυστυχώς πάει και πάρει ecstasy και πάθει καρδιακή ή εγκεφαλική βλάβη ή πεθάνει (Δεν υπάρχει «ασφαλής» δόση στον δρόμο. Έχουν πεθάνει άνθρωποι από μισό χάπι) δεν θα έχεις ευθύνη με αυτές τις βλακείες που λες δημόσια; Άει σιχτιρ πια με όλους τους ανεύθυνους αριστερούς που λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι!

Με συγχωρείτε αλλά δεν έχει πλάκα αυτό που έκανε, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό που έκανε δυνητικά θανατηφόρο! Έλεος».

Οι δηλώσεις Βαρουφάκη

O Γιάνης Βαρουφάκης σε συνέντευξή του στο podcast «Phasma», ο Γιάνης Βαρουφάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ειλικρινής σχετικά με τις προσωπικές του εμπειρίες με τα ναρκωτικά. Σε ερώτηση σχετικά με το αν έχει βρεθεί σε rave πάρτι και αν έχει δοκιμάσει ουσίες, ο πρώην υπουργός Οικονομικών και γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25 απάντησε χωρίς περιστροφές πως «έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα».

Οι δηλώσεις για τα ναρκωτικά:

Συνεχίζοντας, ο Γιάνης Βαρουφάκης τόνισε ότι «δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».