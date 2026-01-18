Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα προσκλήθηκε ως ιδρυτικό μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

«Η Ελλάδα έχει δεχθεί πρόσκληση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα και βρίσκεται στη διαδικασία ενδελεχούς εξέτασης όλων των σχετικών εγγράφων», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης των ΥΠΕΞ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Κάιρο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το εάν η Ελλάδα έχει προσκληθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα και το επιβεβαίωσε λέγοντας: «Πράγματι, επιβεβαιώνω ότι η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση από τον Πρόεδρο Trump να καταστεί ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης. Εξετάζουμε πολύ προσεκτικά όλα τα σχετικά έγγραφα. Όπως γνωρίζετε, η σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης είναι σύμφωνη με την απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπέρ της οποίας η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος, ψήφισε θετικά. Η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ όλων των πρωτοβουλιών που προάγουν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα και, στο πλαίσιο αυτό, θα συντονιστούμε με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με άλλους σημαντικούς φίλους και συμμάχους, όπως η Αίγυπτος. Ευχαριστώ».

Η τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως η τριμερής συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, από την εναρκτήρια Σύνοδο Κορυφής μας στο Κάιρο, το 2014, έχει αποδείξει τη δύναμη και την αντοχή της, και τόνισε πως «έχει καταστεί πρότυπο για παρόμοιες συνεργατικές πρωτοβουλίες στην περιοχή μας».

«Η συνεργασία είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία των γειτονικών μας χωρών, επηρεάζει ενεργά το παρόν και είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα για το μέλλον, επεσήμανε και τόνισε πως κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της τριμερούς συνεργασίας αποτελεί η συναντίληψη των περιφερειακών και διεθνών σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών.

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε πως επιβεβαιώθηκε η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Προκρίνουμε τη διπλωματία έναντι του πολέμου και προωθούμε τη σταθερότητα στην περιοχή αντί του χάους. Πιστεύουμε στη συνεργασία και την κατανόηση, αποφεύγοντας το μίσος και τη διαίρεση. Οραματιζόμαστε τη Μεσόγειο όχι ως μια περιοχή καταδικασμένη σε συγκρούσεις, αλλά ως μια περιοχή ειρηνικής συνύπαρξης όλων των λαών της και των επόμενων γενεών».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, καθώς και στη Συρία, την Υεμένη, το Σουδάν, το Κέρας της Αφρικής, το Ιράν και τη Λιβύη.

Αναφορικά με το παλαιστινιακό ζήτημα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως οι χώρες της τριμερούς, χαιρετίζουν την έναρξη της δεύτερης φάσης του Σχεδίου 20 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπέρ της οποίας ψήφισε η Ελλάδα.

«Επαινούμε επίσης τις προσπάθειες της Αιγύπτου για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή», ανέφερε και πρόσθεσε πως η παλαιστινιακή κυριαρχία είναι κρίσιμη για όλες τις πτυχές της επόμενης ημέρας στη Γάζα, καθώς μια μεταρρυθμισμένη και ενισχυμένη Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο εταίρο για την ειρήνη.

«Η Ελλάδα, ως στενός εταίρος της Παλαιστινιακής Αρχής και έντιμος συνομιλητής, διαδραματίζει ενεργό ρόλο και θα επιδιώξει να είναι παρούσα στην επόμενη ημέρα στη Γάζα», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα παραμένει σταθερά υπέρ της επανέναρξης της πολιτικής διαδικασίας, με στόχο την επίτευξη της λύσης των Δύο Κρατών, βασισμένης στις αποφάσεις του ΟΗΕ, ως τη μόνη απάντηση στο μακροχρόνιο αίτημα των Παλαιστινίων για ένα ανεξάρτητο κράτος».

Όσον αφορά τη Συρία, σημείωσε ότι η χώρα είναι καθοριστική για την ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο και τον αραβικό κόσμο και πρέπει να υποστηρίξουμε την επανένταξή της στην περιοχή.

«Οφείλουμε να επιμείνουμε στο αυτονόητο αίτημα για μια συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση, η οποία θα διασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς», υπογράμμισε.

Αναφορικά με τον Ιράν, «όπως δηλώσαμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, επαναλαμβάνουμε την πεποίθησή μας για την ανάγκη αποκλιμάκωσης, διαλόγου και ειρηνικής επίλυσης της τρέχουσας κρίσης», επεσήμανε και τόνισε:

«Τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των εγγενών δικαιωμάτων στη ζωή, στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, είναι οικουμενικά δικαιώματα και πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά από όλους, χωρίς διακρίσεις ή εξαιρέσεις. Καμία ποινή δεν πρέπει να επιβάλλεται σε όσους διαδηλώνουν υπέρ της ελευθερίας».

«Η ασφάλεια των θαλασσίων οδών και του εμπορίου αποτελεί επίσης προτεραιότητα για την Ελλάδα»

Κατά τη διάρκεια της τριμερούς συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένων της Λιβύης, της Σομαλίας και του Σουδάν, με ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια και την παράτυπη μετανάστευση.

«Η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην πλήρη εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, ιδίως στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία αποτελεί βασικό σύνδεσμο στις διεθνείς εμπορικές οδούς», επεσήμανε. «Η ασφάλεια των θαλασσίων οδών και του εμπορίου αποτελεί επίσης προτεραιότητα για την Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε ακόμη τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση στο Σουδάν και σε ορισμένες περιοχές της Υποσαχάριας Αφρικής, καθώς, όπως είπε, πρόκειται για μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση και η παρέμβασή μας στο πεδίο εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής.

Ο Έλληνας υπουργός σημείωσε, πως στη διάρκεια της τριμερούς συμφωνήθηκε ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο ενίσχυσης και επέκτασης της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, το εμπόριο, ο τουρισμός, η ενέργεια, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση.

«Η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος είναι περισσότερο από ποτέ αποφασισμένες να αξιοποιήσουν την πλούσια ιστορία των σχέσεών τους και τις κοινές αξίες που μοιράζονται, προσφέροντας ένα παράδειγμα για το τι μπορούν να επιτύχουν η αξιόπιστη επικοινωνία και συνεργασία σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον», κατέληξε.