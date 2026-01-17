Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα – Αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζουν οι δύο χώρες

Ελλάδα και Κύπρος θα βρίσκονται στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα μετά από επίσημη πρόσκληση που έστειλε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε Αθήνα και Λευκωσία.

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε επιστολή προς την Ελλάδα και την Κύπρο, με την οποία προσκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη να συμμετάσχουν ως εκπρόσωποι των χωρών τους στα 25 ιδρυτικά κράτη του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα.

Το νέο αυτό όργανο εντάσσεται στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ, το οποίο παρουσιάζεται από τις ΗΠΑ ως «οδικός χάρτης» για την επόμενη μέρα στην περιοχή. Κεντρικός του στόχος είναι ο συντονισμός της διεθνούς βοήθειας και η εποπτεία της μετάβασης από την κατάπαυση του πυρός σε προσωρινή διακυβέρνηση, ανοικοδόμηση και μηχανισμούς ελέγχου.

Στο «Συμβούλιο Ειρήνης» προβλέπεται να συμμετέχουν 25 χώρες, ανάμεσά τους και κράτη που είχαν λάβει μέρος στη διεθνή συνάντηση στο Σαρμ Ελ Σέιχ. Εκεί είχε δώσει το «παρών» και ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, γεγονός που εξηγεί και τη συμπερίληψη της Κύπρου στο νέο σχήμα.

Η πρόσκληση θεωρείται από τόσο από την Αθήνα, όσο και από τη Λευκωσία ως αναγνώριση του ρόλου που ήδη διαδραματίζουν οι δύο χώρες στις πρωτοβουλίες για τη Γάζα, τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και λόγω της γεωγραφικής της εγγύτητας με την περιοχή.

Την ίδια ώρα, η συμμετοχή στο Συμβούλιο συνεπάγεται και προκλήσεις, καθώς στο ίδιο τραπέζι θα βρεθούν χώρες με διαφορετικά συμφέροντα και θέσεις, γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει δύσκολες ισορροπίες και πολιτικό κόστος.

Νωρίτερα, η τουρκική προεδρία έκανε γνωστό πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να γίνει μέλος του επονομαζόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης».