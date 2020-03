Τα… αλλεπάλληλα fake news της Τουρκίας “απέκρουσε” και ανέδειξε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο CNN και την δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε για την “μαύρη” προπαγάνδα της Τουρκίας, αναφέροντας άμεσα τα fake news για τους πυροβολισμούς, αλλά και τα πραγματικά στοιχεία που δείχνουν πως μόλις το 4% όλων όσοι πέρασαν από τον Έβρο είναι από την Συρία.

Επίσης ανέδειξε την απόλυτη στήριξη της ΕΕ προς τη χώρα μας, ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει πως η πλειονότητα των συγκεντρωμένων μεταναστών στις Καστανιές Έβρου δεν είναι Σύροι.

«Η προπαγάνδα από την Τουρκία είναι τρομερή. Βίντεο που έχουν εξεταστεί και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ δείχνουν ότι Τούρκοι συνοδεύουν μετανάστες στα ελληνικά σύνορα», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας.

«Οι Τούρκοι στέλνουν μηνύματα στους μετανάστες λέγοντάς τους ότι τα σύνορα είναι ανοιχτά. Ο Ερντογάν, μάλιστα, παροτρύνει μετανάστες να πηγαίνουν στα σύνορα και σαν να μην φτάνει αυτό, απειλεί την Ευρώπη», πρόσθεσε ο κ. Γεραπετρίτης.

“Η πλειονότητα των συγκεντρωμένων μεταναστών στα ελληνικά σύνορα προέρχονται από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής”, σύμφωνα με τον υπουργό, ο οποίος διεμήνυσε ότι η Ευρώπη καταδικάζει τη στάση της Τουρκίας, από τη στιγμή που η ανθρωπιστική κρίση προκαλείται για γεωπολιτικά συμφέροντα.

Greek Minister of State Giorgos Gerapetritis is the closest minister to PM @kmitsotakis.



In an exclusive interview, he says that there has been “no excessive violence” used against migrants trying to enter Greece at the Turkish border as the humanitarian crisis there worsens. pic.twitter.com/Sf7wLl7JEa