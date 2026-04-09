Για το ΠΑΣΟΚ οι εκλογές είναι η απάντηση σε όλα τα «κακώς κείμενα»

Σε κάθε πρόβλημα υπάρχει μία λύση, και για το ΠΑΣΟΚ αυτή είναι οι εκλογές. Με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη να είναι αποφασισμένο να αναδεικνύει όλα τα «κακώς κείμενα» της κυβέρνησης και να αντιπαραβάλει το αίτημα για εκλογές, και μαζί το δικό της πρόγραμμα ως λύση στα προβλήματα των πολιτών, δε θα μπορούσε παρά να αναδείξει την ακρίβεια και τα φαινόμενα κερδοσκοπίας όπου υπάρχουν.

Στην πραγματικότητα, δεν είναι λίγοι στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ όσοι μιλούν για μεγάλα αδιέξοδα που δημιουργούνται από τις οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης της ΝΔ. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλησε να τα αναδείξει και χθες, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βαρβάκειο Αγορά στο κέντρο της Αθήνας, που έχει και την τιμητική της ενόψει Πάσχα. «Το πασχαλινό τραπέζι είναι και φέτος πιο ακριβό από ό,τι πέρσι», είπε, υπογραμμίζοντας ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Μάρτιο ανήλθε στη χώρα μας στο 3,3%, όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης κινήθηκε στο 2,5%. Την ίδια ώρα, επανέλαβε ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι η τελευταία στις 27 ευρωπαϊκές χώρες. Σε όλα αυτά, που αποτελούν πραγματικότητα για κάθε νοικοκυριό, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλησε να προσθέσει τις αδυναμίες του Κοινωνικού Κράτους, της δημόσιας Υγείας και της δημόσιας Παιδείας, δηλαδή, επαναφέροντας το επιτακτικό πια αίτημά του για πρόωρες κάλπες.

«Πρέπει σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», είπε, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι όχι μόνο δεν δίνει λύσεις στα πραγματικά μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, αλλά παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά. Ο ίδιος δε, έδωσε το σύνθημα ότι «αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Ήδη μάλιστα, στην Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζονται για μία δύσκολη προεκλογική περίοδο. Στόχος τους δεν είναι απλά να φτάσει παντού το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και να πείσει ότι το τελευταίο είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή που ζητούν επτά στους δέκα πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο, άμα τη επιστροφή από την πασχαλινή ραστώνη σε κανονικούς ρυθμούς, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δρομολογείται η πρώτη συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, όπως προέκυψε από το πρόσφατο συνέδριό του.

Πιθανότερη ημερομηνία για τη σύγκληση του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου του κόμματος ως αυτή την ώρα είναι η τελευταία Κυριακή του Απριλίου, ενώ σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση, θα κληθεί να εκλέξει το νέο του Πολιτικό Συμβούλιο, καθώς και Γραμματέα στη θέση του απερχόμενου Ανδρέα Σπυρόπουλου, που όπως όλα δείχνουν, παίρνει τον δρόμο για τα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Τα τελευταία θα κληθεί να στελεχώσει την ίδια ώρα η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του κόμματος, που έχει ήδη συγκροτηθεί, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να είναι αρκούντως σαφής την τελευταία φορά, όταν ζήτησε να κινηθεί με γρήγορο και αποτελεσματικό βηματισμό, προκειμένου να δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να… σαρώσει ει δυνατόν το κόμμα, τουλάχιστον στην περιφέρεια όπου δείχνει και να διατηρεί το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Όσο για το Λεκανοπέδιο και γενικότερα τα μεγάλα αστικά κέντρα όπου παραδοσιακά το ΠΑΣΟΚ έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, αναμένεται να προσεγγιστούν με άλλον τρόπο, που ήδη αναζητείται, στην πορεία προς τις κάλπες.