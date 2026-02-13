Γιάννης Παναγόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ ζητά να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ

Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13.02.2026), κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση για την πορεία προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τη στρατηγική ενόψει των εθνικών εκλογών. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ανέδειξε διαφωνίες για τον τρόπο εκλογής και την κατανομή των συνέδρων, ενώ αρκετά στελέχη εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την υπόθεση Παναγόπουλου.

Η επιμονή του Νίκου Ανδρουλάκη στο μοντέλο που είχε εφαρμοστεί και στο προηγούμενο συνέδριο προκάλεσε ενστάσεις από τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τη βουλευτή Νάντια Γιαννακοπούλου, με τη συζήτηση να αποτυπώνει μια σαφή διαφορά προσέγγισης. Παράλληλα, η συνεδρίαση απασχόλησαν και οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος ερευνάται για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Όσον αφορά την υπόθεση Παναγόπουλου, η Πολιτική Γραμματεία υπενθυμίζει ότι τέθηκε «άμεσα σε αναστολή» η κομματική του ιδιότητα έως τη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται, επαναλαμβάνοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η ανακοίνωση επίσης αναφέρει ότι από «θέση αρχής» και «για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος», ενώ σημειώνεται ότι ο κ. Παναγόπουλος «οφείλει να διευκολύνει», παραιτούμενος «των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ».

Στο ίδιο πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ διαμηνύει ότι «ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται», καλώντας σε πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών που –όπως αναφέρει– επανέρχονται στην επιφάνεια: από την κρίση αντιπροσωπευτικότητας και αξιοπιστίας έως την ανάγκη «απεγκλωβισμού» από κατεστημένες αντιλήψεις και εξαρτήσεις. Η ανακοίνωση απευθύνει επίσης κάλεσμα προς τα μέλη και τους φίλους που δραστηριοποιούνται στους χώρους εργασίας και στις συνδικαλιστικές παρατάξεις να συμμετάσχουν στον προσυνεδριακό διάλογο και στις πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν.

Ο δρόμος προς το Συνέδριο

Η Πολιτική Γραμματεία, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, εξέτασε «διεξοδικά» την ατζέντα της πορείας προς το συνέδριο, αλλά και την πολιτική στρατηγική «ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών», τις οποίες χαρακτηρίζει «μείζον πολιτικό διακύβευμα». Τη συζήτηση άνοιξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας –κατά την ανακοίνωση– ζητήματα που αφορούν την «εθνική στρατηγική», τις βασικές πολιτικές και ιδεολογικές θέσεις του κόμματος και τον τρόπο με τον οποίο θα πορευθεί προς συνέδριο και εκλογές.

Η απόφαση υπογραμμίζει επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στο συνέδριο με «σαφή και καθαρή ιδεολογική ταυτότητα», με αιχμή τη σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα ως απάντηση στις κοινωνικές, οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Παράλληλα, επαναδιατυπώνει τη θέση ότι το ΠΑΣΟΚ είναι «κόμμα εξουσίας» –όχι «κόμμα διαμαρτυρίας»– με στόχο τη διακυβέρνηση, ενώ επιμένει στην «αυτόνομη πολιτική πορεία» και στην πλήρη προγραμματική αυτοτέλεια στη μάχη των εκλογών.

Τι αποφασίστηκε για την «αμφίπλευρη διεύρυνση»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη στρατηγική «αμφίπλευρης διεύρυνσης», η οποία –όπως σημειώνεται– έχει ήδη εκκινήσει μέσω αρμόδιας επιτροπής υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη, με στόχο την επιστροφή πολιτών και στελεχών που απομακρύνθηκαν σε προηγούμενες περιόδους. Στην ίδια γραμμή, η ανακοίνωση αποσαφηνίζει ότι το ζήτημα της πρόσκλησης και ένταξης βουλευτών αποτελεί αρμοδιότητα του προέδρου, ως επικεφαλής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες, το κόμμα δηλώνει ότι θα εντείνει τη συνεργασία του με πολιτικές ομάδες, οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς – στο επίπεδο του κοινοβουλίου, της κοινωνίας και των συνδικάτων – με στόχο την προώθηση της «πολιτικής αλλαγής», ενώ ως «πολιτικό αντίπαλο» προσδιορίζει τη Νέα Δημοκρατία. Στρατηγικός στόχος, σύμφωνα με την απόφαση, είναι να αναδειχθεί πρώτο κόμμα και να συγκροτήσει κυβέρνηση «με κορμό το ΠΑΣΟΚ».