Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ρεύμα: «Ποιος τον εμπόδισε επί 7 χρόνια να μειώσει τις τιμές;»

Σφοδρή επίθεση για την εξαγγελία μείωσης κατά 30% της χονδρικής τιμής - «Εμφανίστηκε στη ΔΕΘ ως μέλλων πρωθυπουργός και όχι ως εν ενεργεία επί επτά χρόνια»
ΠΑΣΟΚ, γραφεία
Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη, στην Αθήνα (Φωτογραφία αρχείου: ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ/EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με αιχμή την εξαγγελία για μείωση κατά 30% της χονδρικής τιμής στο ρεύμα, το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εγκαλώντας τον πρωθυπουργό για όσα δεν έκανε, όπως υποστηρίζει, κατά τα επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η Χαριλάου Τρικούπη θέτει ευθέως το ερώτημα «ποιος τον εμπόδισε» να παρέμβει νωρίτερα, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι άφησε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμέτωπα με δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος.

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί έτσι να αντιστρέψει την κυβερνητική εξαγγελία για το ρεύμα σε πολιτικό επιχείρημα εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η υπόσχεση για χαμηλότερη χονδρική τιμή γεννά το ερώτημα γιατί η ίδια πολιτική δεν εφαρμόστηκε νωρίτερα. «Εμφανίστηκε στη ΔΕΘ ως μέλλων πρωθυπουργός και όχι εν ενεργεία και μάλιστα επί 7 χρόνια», σχολιάζει δηκτικά το κόμμα.

«Ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια;»

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ εστιάζει στην εξαγγελία του πρωθυπουργού για μείωση κατά 30% της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, μεταφέροντας τη συζήτηση από το τι υπόσχεται η κυβέρνηση για το μέλλον στο τι έπραξε μέχρι σήμερα.

«Υποσχέθηκε ότι θα μειώσει κατά 30% τη χονδρική τιμή στο ρεύμα. Και το ερώτημα στο στόμα κάθε απλού πολίτη που στενάζει από την ακρίβεια είναι ένα: Ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια συγκρατώντας τις τιμές;», αναφέρει.

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Γιατί άφησε τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με ένα τέτοιο βάρος;»

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την επίθεση, συνδέοντας το κόστος της ενέργειας με την ευρύτερη μάχη της ακρίβειας και τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα.

«Γιατί άφησε τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με ένα τέτοιο βάρος και χιλιάδες επιχειρήσεις να στενάζουν λόγω του δυσβάσταχτου ενεργειακού κόστους;», διερωτάται.

Η κριτική κλιμακώνεται αμέσως μετά, καθώς το κόμμα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση γνώριζε πως υπήρχαν περιθώρια παρέμβασης, αλλά δεν τα αξιοποίησε.

«Γιατί ενώ υπήρχε τρόπος, όπως αναγνωρίζει σήμερα και ο ίδιος, υπηρέτησε επί 7 χρόνια τους ολιγάρχες που πλούτισαν σε βάρος των πολιτών που αγκομαχούσαν;», αναφέρει σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

«Εμφανίστηκε ως μέλλων πρωθυπουργός»

Η πολιτική αιχμή της ανακοίνωσης δεν περιορίζεται στο ενεργειακό κόστος. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να παρουσιάσει συνολικά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη ως υποσχέσεις που παραβλέπουν το κυβερνητικό παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη ΔΕΘ ως μέλλων πρωθυπουργός και όχι εν ενεργεία και μάλιστα επί 7 χρόνια», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Προσπαθεί να κοροϊδέψει τους πολίτες»

Στο κλείσιμο της ανακοίνωσης, το ΠΑΣΟΚ μεταφέρει τη σύγκρουση ευθέως στο εκλογικό πεδίο, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί μέσω των νέων εξαγγελιών να ανακτήσει πολιτικό έδαφος.

«Προσπαθεί ακόμα και την τελευταία στιγμή να κοροϊδέψει τους πολίτες για να υφαρπάξει την ψήφο τους», αναφέρει.

Και καταλήγει με ευθεία επίθεση στο ενδεχόμενο ανανέωσης της κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας: «Μόνο που μια τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας θα είναι άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και μια θητεία διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
424
205
179
173
159
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Άδωνις Γεωργιάδης κατά ΣΥΡΙΖΑ για Novartis: «Αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη, ζητούν και τα ρέστα»
Σφοδρή απάντηση του υπουργού Υγείας μετά το αίτημα για ανάσυρση της δικογραφίας των «αδιευκρίνιστων» ποσών - «Η αγωνία των Συριζαίων να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό»
Άδωνις Γεωργιάδης 6
ΕΛΑΣ κατά Μητσοτάκη για τα μέτρα της ΔΕΘ: «Υποσχετικές αλαζονείας και παραπλάνησης»
Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποδομεί τις εξαγγελίες για μισθούς, συντάξεις και Δημόσιο και αντιπαραβάλλει το δικό του πρόγραμμα - «Στασιμότητα και διαφθορά ή εντιμότητα και πρόοδος»
Μητσοτάκης, ΔΕΘ
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να ανοίξει ξανά η υπόθεση με τα «αδιευκρίνιστα» ποσά του Άδωνι Γεωργιάδη
Κλιμάκιο του κόμματος προσφεύγει στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και καταθέτει αυτοτελή μηνυτήρια αναφορά - Επικαλείται «νέα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία» και προαναγγέλλει νέες κινήσεις για τη Novartis
Άδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης
Το πολιτικό μήνυμα Πιερρακάκη για τις παροχές Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ: «Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν»
«Το να μετατρέπεις την πρόοδο της οικονομίας σε καλύτερη ζωή δεν συνιστά παροχή, συνιστά υποχρέωση», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών - Οι τρεις άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής
Κυριάκος Μητσοτάκης
39
Σαλμάς για κόμμα Σαμαρά: «Δεν βιαζόμαστε» – «Δεν καθορίζει ο Μητσοτάκης πότε τελειώνει η πολιτική καριέρα του καθενός»
Αιχμές κατά του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ από τον ανεξάρτητο βουλευτή - «Ίσως ο Σαμαράς αναγνώρισε το λάθος που έκανε στηρίζοντάς τον για αρχηγό» - Τι είπε για τον χρόνο ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα
Μάριος Σαλμάς
13
Σκέρτσος για Σαμαρά: «Οι παρατάξεις υπερβαίνουν τους προσωπικούς εγωισμούς» – Το μήνυμα για ενότητα στη ΝΔ
«Οφείλει να προστατέψει την υστεροφημία του», ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας – Τι είπε για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, την ακρίβεια και το πρόγραμμα Τσίπρα
Άκης Σκέρτσος
11
Newsit logo
Newsit logo