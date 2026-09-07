Στην Αθήνα ο νέος πρέσβης της Γαλλίας Νικόλας Κασσιανίδης: «Μοναδική η εταιρική μας σχέση»

Στην Αθήνα βρίσκεται από τη Δευτέρα (07.09.2026) ο Νικόλας Κασσιανίδης, ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα σε μια περίοδο κατά την οποία Αθήνα και Παρίσι επιδιώκουν την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής τους σχέσης. Διπλωμάτης καριέρας, με μακρά εμπειρία σε κρίσιμα γεωπολιτικά μέτωπα, καλείται πλέον να εκπροσωπήσει τη γαλλική διπλωματία στην Αθήνα.

Η επιλογή του Νικόλα Κασσιανίδη για τη θέση του πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα αντανακλά, σύμφωνα με τη γαλλική πλευρά, τη βούληση του Παρισιού να ενισχύσει περαιτέρω την ελληνογαλλική στρατηγική εταιρική σχέση και να διευρύνει τη συνεργασία των δύο χωρών σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων.

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Εμπειρία σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή

Ο Νικόλας Κασσιανίδης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε περιοχές που βρίσκονται στον πυρήνα του ελληνικού διπλωματικού ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και την Ανατολική Μεσόγειο, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στις συγκεκριμένες περιοχές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική.

Στο διπλωματικό του χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επίσης θέματα που αφορούν τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και την προώθηση του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

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Οι γαλλοκυπριακές ρίζες

Ο νέος πρέσβης της Γαλλίας γεννήθηκε στο Μονπελιέ από Γαλλίδα μητέρα και Γαλλοκύπριο πατέρα.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Ανωτάτων Εμπορικών Σπουδών (HEC) και του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών (IEP) του Παρισιού, ενώ φοίτησε και στην Ανώτατη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ENA), από την οποία έχει προέλθει σημαντικό μέρος της γαλλικής πολιτικής και διπλωματικής ελίτ.

Το προφίλ και η μέχρι σήμερα διαδρομή του συνδυάζουν, έτσι, την εμπειρία στη διπλωματία με βαθιά γνώση της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

«Μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ τη Γαλλία στην Ελλάδα»

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Νικόλας Κασσιανίδης έδωσε το στίγμα της θητείας του, θέτοντας στο επίκεντρο την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Αθήνας – Παρισιού.

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να εκπροσωπώ τη Γαλλία στην Ελλάδα και να εργαστώ, στο πεδίο, ώστε να αναπτυχθεί και να καρποφορήσει η μοναδική αυτή εταιρική σχέση», δήλωσε.

Η άφιξή του στην Αθήνα σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου διπλωματικού κεφαλαίου στις ελληνογαλλικές σχέσεις, με την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών να αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της αποστολής του.