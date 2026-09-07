Στην Αίγυπτο ο Μητσοτάκης: Τετ α τετ με Αλ Σίσι και τριμερής με Χριστοδουλίδη – Στην ατζέντα θαλάσσιες ζώνες, Λιβύη, ενέργεια και Μονή Σινά

Στο Ελ Αλαμέιν μεταβαίνει αύριο, Τρίτη (08.09.2026), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για μια επίσκεψη με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα, καθώς θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε άτυπη τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο χρονισμός της συνάντησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μεταβαίνει στην Αίγυπτο σε μια συγκυρία κατά την οποία οι περιφερειακές ισορροπίες βρίσκονται σε διαρκή αναδιάταξη. Αθήνα, Λευκωσία και Κάιρο αναμένεται να επαναβεβαιώσουν τη στρατηγική σχέση που έχουν οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια, με τις κινήσεις της Άγκυρας, την κατάσταση στη Λιβύη και την ένταση στις σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ να βρίσκονται στο φόντο.

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Το τετ α τετ Μητσοτάκη – Αλ Σίσι

Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας και Αιγύπτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Η συνάντηση είχε ουσιαστικά προετοιμαστεί από τον Αύγουστο, όταν οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και συζήτησαν τις γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί ένα ευρύ πλέγμα ζητημάτων, από τη Λιβύη και τις θαλάσσιες ζώνες έως την ενεργειακή συνεργασία και τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι κινήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο παρακολουθούνται στενά από την Αθήνα.

Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου

Στις 13:30 θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερής συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η εικόνα των τριών ηγετών στο Ελ Αλαμέιν αναμένεται να λειτουργήσει από μόνη της ως μήνυμα συνέχειας και σταθερότητας της τριμερούς συνεργασίας, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή βρίσκονται σε διαρκή κίνηση.

Στις 14:30 οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

Ενέργεια και ηλεκτρική διασύνδεση

Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και η ενεργειακή συνεργασία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου GREGY, ένα έργο που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ενεργειακό διάδρομο από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα και την ευρωπαϊκή αγορά.

Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να συζητηθεί το ενδιαφέρον του Καΐρου για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Κύπρου, γεγονός που προσδίδει πρόσθετη βαρύτητα στην παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος επιχειρούν έτσι να συνδέσουν τη γεωπολιτική τους συνεργασία με συγκεκριμένα ενεργειακά σχέδια, τα οποία αποκτούν μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα της προσπάθειας της Ευρώπης να διαφοροποιήσει τις πηγές και τις οδεύσεις ενέργειας.

Στο τραπέζι και η συμφωνία της Μέκκας

Στις συνομιλίες αναμένεται να τεθούν και οι ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις συζητήσεις γύρω από τη συμφωνία της Μέκκας και τη στάση της Αιγύπτου.

Η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι μεταβολές στις διεθνείς ισορροπίες δεν επηρεάζουν τη στρατηγική της παρουσία ούτε τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με τον αραβικό κόσμο και τις χώρες του Κόλπου.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι στενές σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, την οποία ο πρωθυπουργός προτίθεται επίσης να επισκεφθεί.

Οι κινήσεις της Τουρκίας στο φόντο

Αναπόφευκτα, στις συζητήσεις αναμένεται να βρεθεί και η Τουρκία. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα επαναφέρει με έμφαση τις «κόκκινες γραμμές» της έναντι της Άγκυρας, τόσο ως προς τα ζητήματα κυριαρχίας όσο και ως προς την αμυντική θωράκιση της χώρας.

Το μήνυμα είχε εκπέμψει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Η πατρίδα μου είναι μία ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση», είχε τονίσει ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα είχε καταστήσει σαφές ότι «προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάντα η προστασία των συμφερόντων των κρατών-μελών της».

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η συνάντηση στο Ελ Αλαμέιν αποκτά ευρύτερη πολιτική σημασία. Η Αθήνα δεν συνδέει επισήμως την επίσκεψη με επιμέρους περιφερειακές εξελίξεις, ωστόσο η παρουσία των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στην ίδια εικόνα επαναβεβαιώνει έναν σταθερό άξονα συνεργασίας σε μια Ανατολική Μεσόγειο όπου οι συσχετισμοί μεταβάλλονται διαρκώς.