Συνάντηση Γεραπετρίτη με Μαροκινό ομόλογο: «Το μεταναστευτικό είναι κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση» – Το μήνυμα για τη Θέουτα

Την ανάγκη στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο για το μεταναστευτικό υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντηση που είχε τη Δευτέρα (07.09.2026) στην Αθήνα με τον Μαροκινό ομόλογό του, Νάσερ Μπουρίτα. Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στα σύνορα Μαρόκου – Ισπανίας, στην περιοχή της Θέουτα, ο Έλληνας υπουργός έστειλε μήνυμα για στενότερη συνεργασία, αποτελεσματική προστασία των συνόρων και ενίσχυση της μάχης κατά των δικτύων διακινητών.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατέστησε σαφές ότι το μεταναστευτικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά, αλλά απαιτεί συντονισμένη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο, εντάσσοντας το ζήτημα στην ευρύτερη στρατηγική συνεργασία των δύο πλευρών. Παράλληλα, στη συνάντηση της Αθήνας άνοιξε μια ευρεία ατζέντα, από τη Δυτική Σαχάρα και την ασφάλεια στη Μεσόγειο έως την πράσινη ενέργεια, τις υποδομές και την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνομαροκινών οικονομικών σχέσεων.

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«Κοινή ευρωπαϊκή και περιφερειακή πρόκληση»

Ο υπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στις τελευταίες εξελίξεις στη Θέουτα, επισημαίνοντας ότι οι μεταναστευτικές πιέσεις επιβεβαιώνουν την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις στα σύνορα μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας στην περιοχή της Θέουτα καταδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι η διαχείριση της μετανάστευσης αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή και περιφερειακή πρόκληση», ανέφερε.

Και προσδιόρισε τους δύο βασικούς άξονες της απαιτούμενης απάντησης: «Στενή συνεργασία, αποτελεσματική προστασία των συνόρων και αποτελεσματική, επίσης, καταπολέμηση των δικτύων διακινητών».

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Η Αθήνα επενδύει στη στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μαρόκου, θεωρώντας ότι η συνεργασία δεν πρέπει να περιορίζεται στο μεταναστευτικό, αλλά να επεκτείνεται στην ψηφιακή συνδεσιμότητα και στην πράσινη ενέργεια.

«Η στρατηγική μας σύγκλιση εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε παράλληλα ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στις διμερείς σχέσεις, κάνοντας λόγο για μακροχρόνιους δεσμούς «φιλίας, αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης» ανάμεσα στην Ελλάδα και το Μαρόκο.

«Ως μεσογειακές χώρες μοιραζόμαστε προκλήσεις και ευκαιρίες, αλλά και μία βαθιά πολιτισμική εγγύτητα», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν ότι «η στρατηγική μας σύγκλιση εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο, στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και στην πολυμερή διπλωματία».

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος και υπό το πρίσμα της ελληνικής συμμετοχής στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Η προσήλωσή μας στις αρχές αυτές μας επιτρέπει να λειτουργούμε ως αξιόπιστος συνομιλητής στην περιοχή, προωθώντας την ειρηνική επίλυση των διαφορών», πρόσθεσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Το μήνυμα της Αθήνας για τη Δυτική Σαχάρα

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών κατέλαβε η Δυτική Σαχάρα, ενόψει της εξέτασης για την ανανέωση της εντολής της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών, η οποία λήγει στις 31 Οκτωβρίου.

Η Αθήνα επανέλαβε ότι στηρίζει την πολιτική διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να υπενθυμίζει την ελληνική συμβολή στην απόφαση 2797 του 2025 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Η Ελλάδα θα συμβάλει και πάλι με την ιδιότητά της ως Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα στη διαμόρφωση του σχετικού ψηφίσματος», ανέφερε.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτησή του για τη μαροκινή πρόταση αυτονομίας.

«Υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες που καταβάλλει ο προσωπικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με βάση την πρόταση αυτονομίας του Μαρόκου και με στόχο την εξεύρεση μιας δίκαιης, διαρκούς και αμοιβαία αποδεκτής λύσης», τόνισε.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θεωρεί την Πρόταση Αυτονομίας «σοβαρή και αξιόπιστη συμβολή» στην εν εξελίξει διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών και εκτιμά ότι θα μπορούσε να αποτελέσει «την πλέον εφικτή λύση».

«Πυλώνας σταθερότητας» το Μαρόκο

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν εκτενώς και τις προκλήσεις ασφαλείας στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να αποδίδει ιδιαίτερο ρόλο στο Ραμπάτ.

«Η Ελλάδα εκτιμά βαθύτατα τον ρόλο του Μαρόκου ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και την ενεργό συμβολή του στην ανάπτυξη της αφρικανικής ηπείρου», σημείωσε.

Στην ατζέντα βρέθηκε και η θαλάσσια ασφάλεια, με την ελληνική πλευρά να υπενθυμίζει τον ρόλο της χώρας στην επιχείρηση «EUNAVFOR ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στόχος της επιχείρησης, όπως τόνισε ο υπουργός, είναι «η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή».

Νέα ώθηση στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μαρόκου

Η Αθήνα επιδιώκει παράλληλα να λειτουργήσει ως δίαυλος για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Ραμπάτ.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλει ενεργά στη διεύρυνση των διαύλων επικοινωνίας και στην εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με το Μαρόκο.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στο νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, το οποίο δημιουργεί πεδίο συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς όπως η μετανάστευση, η ενέργεια, η ψηφιακή μετάβαση και οι επαφές μεταξύ των κοινωνιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Πράσινη Εταιρική Σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μαρόκου, η οποία υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2022 και αποτέλεσε την πρώτη τέτοια συμφωνία της ΕΕ με χώρα-εταίρο.

Οι οικονομικές ευκαιρίες και το Μουντιάλ του 2030

Παρά το υψηλό επίπεδο των πολιτικών και διπλωματικών σχέσεων, η Αθήνα εκτιμά ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο για την ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών δεσμών.

«Συμφωνήσαμε να εργαστούμε για τη διεύρυνση των εμπορικών μας ροών», ανέφερε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές εξαγωγές προς το Μαρόκο παραμένουν σε μεγάλο βαθμό επικεντρωμένες στα πετρελαιοειδή.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει, ταυτόχρονα, το Μαρόκο ως «σημαντική πύλη προς τις αγορές της Υποσαχάριας Αφρικής».

Στο επίκεντρο των οικονομικών συνομιλιών βρέθηκαν οι υποδομές, όπου αναμένονται σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, καθώς και η πράσινη ενέργεια, η διαχείριση υδάτων, τα λιμάνια, η ναυτιλία και ο αγροδιατροφικός τομέας.

«Η σημερινή σας επίσκεψη προσδίδει νέα δυναμική στη συνεργασία μας προς όφελος των λαών μας, αλλά και προς όφελος της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας», κατέληξε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.