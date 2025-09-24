Γιώργος Φλωρίδης για Τέμπη: Η αντιπολίτευση επιχειρεί «ξυλόλιο 2» – Μίλησε και ο Τσίπρας που έκανε την άθλια σύσκεψη στο Μάτι

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, άσκησε σκληρή κριτική κατά της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των Τεμπών με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα.

Ο Γιώργος Φλωρίδης κατηγόρησε, από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι προσπαθούν να κατασκευάσουν «ξυλόλιο 2 από την πίσω πόρτα», ενώ αναφέρθηκε και στη δήλωση Τσίπρα για Τέμπη λέγοντας πως: «Έκανε δήλωση ο άνθρωπος που αφού είχαν καεί 104 άνθρωποι στο Μάτι, έκανε εκείνη την άθλια σύσκεψη για το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι «την υπόθεση του τεραστίου ψεύδους για παράνομο φορτίο που εξερράγη τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη χρησιμοποίησαν για να πέσει η κυβέρνηση με προτάσεις μομφής» τονίζοντας πως «αποδείχθηκε ότι τα προηγούμενα 2 χρόνια υιοθετώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις θεωρίες συνωμοσίας, επιχειρήθηκε να γίνει πολιτική εκμετάλλευση μιας εθνικής τραγωδίας».

Σχετικά με το αίτημα Ρούτσι, ο κ. Φλωρίδης είπε ότι «καμία κυβέρνηση δεν έχει καμία δυνατότητα να κάνει το παραμικρό. Ή θα συμφωνήσουμε ότι είναι θέμα της δικαιοσύνης ή δεν έχουμε δημοκρατία. Η κυβέρνηση και εγώ ούτε κατά διάνοια δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη».

«Υπάρχουν δύο θέματα εκταφής: το ένα για να ερευνηθεί αν υπάρχουν χημικές ουσίες στη σορό όπως λέει ο κ. Ρούτσι. Δεν υπάρχει αίτημα εκταφής να δω αν είναι το παιδί μου, υπάρχει μόνο μια έμμεση αναφορά όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου» είπε ακόμα ο κ. Φλωρίδης.

Συμπλήρωσε λέγοντας πως: «Επί 2,5 χρόνια που διήρκησε η ανάκριση η ταυτοποίηση έγινε με τον καλύτερο τρόπο στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ, ουδέποτε και από κανέναν δεν υποβλήθηκε αίτημα εκταφής από κάποιον για να δει αν είναι τα παιδιά του. Τα δύο αιτήματα που είχαν κατατεθεί αφορούσαν εκταφή σορών για να γίνει έρευνα αν φέρουν ίχνη διαφόρων χημικών ουσιών. Ο ανακριτής, όπως έχει δημοσιευθεί, είπε ότι επειδή από την εξέλιξη της ανάκρισης έχει καταρριφθεί ότι υπήρχαν παράνομα υλικά με αναφορά στην πραγματογνωμοσύνη του ΑΠΘ, του ΕΜΠ, του ΓΧΚ, γι’ αυτόν τον λόγο ο εισαγγελέας είπε ότι προκειμένου να πάμε σε μια ακραία ανακριτική πράξη όπως η εκταφή, αυτό δεν μπορεί να γίνει».

«Όταν υποβάλουμε αίτημα στη δικαιοσύνη περιμένουμε να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Για το αίτημα αυτό θα αποφανθεί λογικά σε λίγες ημέρες η πρόεδρος των εφετών Λάρισας» πρόσθεσε.

Διευκρίνισε πως «η αναβάθμιση της ανάκρισης έγινε με πρόταση του εισαγγελέα εφετών της Λάρισας που είπε ότι η υπόθεση είναι σημαντική και δεν μπορεί να τη χειριστή πρωτοδίκης».

Μάλιστα, με αφορμή τη δήλωση της προέδρου του Αρείου Πάγου σημείωσε πως «προχθές είπε πως ό,τι αίτημα απορρίπτεται στην ανάκριση ή αφού κλείσει, δεν χάνεται. Όταν ξεκινήσει η δίκη μπορεί με το καλημέρα οι συνήγοροι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα και το δικαστήριο μπορεί να διατάξει περαιτέρω ανάκριση. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει η δίκη τόσο πιο αποτελεσματικά και σε κυρίαρχο βαθμό μπορούν να λυθούν αυτά».