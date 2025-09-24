Τσίπρας για Τέμπη: Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας

Παρέμβαση στο θέμα της εκταφής των θυμάτων των Τεμπών έκανε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας σημειώνοντας ότι το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθει.

Σε δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί κριτική στη Δικαιοσύνη σχετικά με την υπόθεση της εκταφής των θυμάτων των Τεμπών και επιρρίπτει την αποκλειστική ευθύνη στον πρωθυπουργό.

Στην δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει χαρακτηριστικά… «Αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα.

Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ΄ αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας.

Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες.

Η άρνηση της δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της, απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία.

Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης,αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».