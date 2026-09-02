Πολιτική

Γιώργος Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα στέκεται πάντα στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου»

Γιώργος Γεραπετρίτης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
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Ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στην Ιρλανδία για την Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα Τετάρτη (02.09.2026).

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης λίγο πριν εισέλθει δήλωσε αρχικά πως «στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα, στην Ιρλανδία, θα συζητήσουμε τα θέματα, τα οποία είναι ζέοντα και αφορούν την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, τη Μέση Ανατολή, τις περιπτώσεις εκείνες που ο αναθεωρητισμός είναι εξαιρετικά οξύς».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του αμυνόμενου, στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου, υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη

«Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα, στην Ιρλανδία, θα συζητήσουμε τα θέματα, τα οποία είναι ζέοντα και αφορούν την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, τη Μέση Ανατολή, τις περιπτώσεις εκείνες που ο αναθεωρητισμός είναι εξαιρετικά οξύς.
Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του αμυνόμενου, στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου, υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Επιπλέον, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για θέματα, τα οποία άπτονται της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενόσω θα διατηρήσει τον στρατηγικά αυτόνομο χαρακτήρα της, θα αναπτύξει το γεωπολιτικό και διπλωματικό της αποτύπωμα στον κόσμο, έτσι ώστε να έχει ουσιαστική συμβολή στην επίλυση των μεγάλων διαφορών και στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

Τέλος, θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλιτα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας».

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