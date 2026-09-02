Καυγάς Κουκουλόπουλου – Κωνσταντοπούλου με φόντο την υποψηφιότητα Ακρίτα: «Τέλος οι χυδαιότητες μαζί μου» – «Είστε τραμπούκος»

Εντάσεις και αντεγκλήσεις στη Βουλή στην ψηφοφορία για την εκλογή αντιπροέδρου της Βουλής. Πρωταγωνίστρια για ακόμα μια φορά η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία αντιπαρατέθηκε έντονα με το ΠΑΣΟΚ και κυρίως με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, Παναγιώτη Δουδωνή και τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Πάρι Κουκουλόπουλο.

Ο προεδρεύων Πάρης Κουκολόπουλος μετά τους εισηγητές, διέκοψε τη συνεδρίαση για να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Τότε, η Ζωή Κωνσταντοπούλου που στο μεταξύ είχε ζητήσει τον λόγο και δεν της δόθηκε, επανήλθε κατακεραυνώνοντας το ΠΑΣΟΚ ότι τώρα δια του αντιπροέδρου του επιχειρεί να στερήσει τον λόγο από πολιτική αρχηγό και ότι “κάνει πλάτες στη ΝΔ”, ενώ την Ακρίτα δεν την θέλουν γιατί δε θα έκανε αυτό που έκανε ο Κουκουλόπουλος.

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Παρότι ο κ. Κουκουλόπουλος της έδωσε πολλές φορές τον λόγο επί της διαδικασίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τραμπούκο τον κ. Κουκουλόπουλο με τον ίδιο να απαντά: «τέλος οι χυδαιότητες μαζί μου».

Αιτία για όλη αυτή την ένταση είναι και η άρνηση της κυβέρνησης να υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αντιπρόεδρο την βουλευτή Επικρατείας του κόμματος, Έλενα Ακρίτα.

Η Νέα Δημοκρατία είναι αρνητική στην υποψηφιότητα Ακρίτα και θα ψηφίσει«παρών» με βασικό επιχείρημα ότι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί «τοξικό πρόσωπο» που επιδίδεται διαρκώς σε «προσωπικές, μη πολιτικές και αντικοινοβουλευτικές επιθέσεις».