Γιώργος Γεραπετρίτης στο ΣΑ του ΟΗΕ: «Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι πολιτική και ανθρωπιστική αναγκαιότητα»

Τη διαχρονική δέσμευση της Ελλάδας στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, παρεμβαίνοντας σε ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με αντικείμενο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Παλαιστινιακού ζητήματος.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η Ελλάδα συνεχίζει τη θητεία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας με «σαφήνεια σκοπού και έντονο αίσθημα ευθύνης» και υπογράμμισε ότι «ο ΟΗΕ και ιδίως το Συμβούλιο Ασφαλείας παραμένουν το αναντικατάστατο πλαίσιο διαλόγου, συνεργασίας και συλλογικής δράσης υπέρ της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας». Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας εδράζεται στον σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και στην απαγόρευση της χρήσης ή απειλής βίας.

Σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση στη Γάζα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ έκανε λόγο για «ηθική, πολιτική και ανθρωπιστική αναγκαιότητα» επίτευξης ειρήνης και στήριξε την εφαρμογή του «Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων», καθώς και του ψηφίσματος 2803 του ΣΑ. Τόνισε την ανάγκη «πλήρους αφοπλισμού της Hamas και λοιπών ένοπλων ομάδων» και έκανε λόγο για ενιαία και αδιαίρετη εδαφική ενότητα της Γάζας και της Δυτικής Όχθης στο πλαίσιο ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους. Επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στη λύση των δύο κρατών και στην ανάγκη ενός αξιόπιστου πολιτικού ορίζοντα.

Αναφερόμενος στην ανθρωπιστική κατάσταση, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε λόγο για «συνθήκες μεγάλης δυσχέρειας» και ζήτησε «απρόσκοπτη πρόσβαση» της ανθρωπιστικής βοήθειας, σημειώνοντας και τη συμβολή της Ελλάδας στον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο της Κύπρου. Εξέφρασε, παράλληλα, ανησυχία για τις εξελίξεις που αφορούν την UNRWA και τις καταστροφές στις εγκαταστάσεις της στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ενώ χαρακτήρισε τη δράση εποίκων στη Δυτική Όχθη παράγοντα αποσταθεροποίησης και υπονόμευσης της εμπιστοσύνης.

Τι είπε ο ΥΠΕΞ για Λίβανο, Συρία, Υεμένη στο ΣΑ του ΟΗΕ

Για τον Λίβανο, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την ελληνική στήριξη στην εδαφική του ακεραιότητα και χαιρέτισε την πρόοδο στο σχέδιο αφοπλισμού, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται ταυτόχρονη ενίσχυση των κρατικών δυνατοτήτων. Επισήμανε, δε, την πρόθεση της Ελλάδας να ενισχύσει περαιτέρω τις Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις, μεταξύ άλλων και μέσω της επικείμενης διεθνούς διάσκεψης στο Παρίσι.

Ιδιαίτερη αναφορά στη Συρία, χαρακτηρίζοντας το 2025 ως «έτος ορόσημο» μετά την πτώση του καθεστώτος Assad. Υπογράμμισε την ανάγκη πολιτικής μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς και την πλήρη προστασία όλων των κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων, των Χριστιανών και των Δρούζων. Σημείωσε ότι η κυριαρχία και η ενότητα της Συρίας πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές και ότι η Ελλάδα στηρίζει τη συνεργασία της με τον ΟΗΕ, προσβλέποντας στην εγκατάσταση γραφείου του Ειδικού Απεσταλμένου στη Δαμασκό. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη για πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός στη βορειοανατολική Συρία και προειδοποίησε για τον κίνδυνο αναζωπύρωσης των εθνοτικών εντάσεων.

Για την Υεμένη, επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα και υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα. Επισήμανε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην επιχείρηση «Aspides» της ΕΕ, στο πλαίσιο της προστασίας των διεθνών θαλάσσιων οδών.

Γιώργος Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις διεθνείς πρωτοβουλίες για ειρήνη και ασφάλεια

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ενεργό συμμετοχή στις διεθνείς πρωτοβουλίες για ειρήνη και ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι «ως χώρα της Ανατολικής Μεσογείου, γνωρίζει καλά τον άμεσο αντίκτυπο της περιφερειακής αστάθειας» και φιλοδοξεί να λειτουργεί ως «αξιόπιστος εταίρος για την προώθηση του διαλόγου και της ειρήνης».