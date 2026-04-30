Μπακογιάννη για επιτελικό κράτος: «Δεν υπάρχουν αντάρτες στη ΝΔ, πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις»

Στη συζήτηση που άνοιξε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για το μοντέλο διακυβέρνησης του επιτελικού κράτους, μετά και την επιστολή πέντε βουλευτών του κόμματος, αναφέρθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας την Πέμπτη (30.04.2026) στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Η πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε κατηγορηματικά την ερμηνεία ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να περιορίσει τον πολιτικό λόγο των βουλευτών. «Αστειεύεστε; Προς Θεού, είπε ο πρωθυπουργός ποτέ τέτοιο πράγμα; Ούτε κατά διάνοια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ντόρα Μπακογιάννη, σχολιάζοντας τα όσα έχουν ειπωθεί τις τελευταίες μέρες σχετικά με το επιτελικό κράτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, η συζήτηση που έχει ανοίξει είναι «υγιής» και «υγιέστατη», καθώς αφορά τη λειτουργία του κόμματος και τη σχέση κυβέρνησης και Κοινοβουλευτικής Ομάδας. «Να κουβεντιάσουμε τα του οίκου μας και θα τα κουβεντιάσουμε και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, θα τα κουβεντιάσουμε και στο Συνέδριο», σημείωσε.

Η πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι, εφόσον υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, πρέπει να εντοπιστούν. «Όπου υπάρχουν καλώς κείμενα, μπράβο, ζήτω. Όπου υπάρχουν αδυναμίες, να προσπαθήσουμε να τις εντοπίσουμε και να τις μειώσουμε», είπε, τονίζοντας ότι η ΝΔ είναι «ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα».

«Τι αντάρτες; Αντάρτες επειδή έχουν άποψη;»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη απέναντι στη χρήση του όρου «αντάρτες» για τους βουλευτές που εξέφρασαν προβληματισμούς. «Με ενοχλεί αφάνταστα η λογική, αντάρτες. Τι αντάρτες; Αντάρτες επειδή έχουν άποψη; Προς Θεού. Στην Ευρώπη ζούμε σήμερα», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι άλλο είναι η εκτελεστική εξουσία και άλλο η κοινοβουλευτική λειτουργία, επισημαίνοντας πως οι βουλευτές έχουν θεσμικό ρόλο και δικαίωμα να τοποθετούνται. «Η κοινοβουλευτική λειτουργία στηρίζει την εκτελεστική εξουσία, γιατί χωρίς τη δική μας ψήφο δεν υπάρχει τίποτα», ανέφερε.

Απαντώντας στα περί «ανταρσίας» και εσωκομματικής κρίσης, η κ. Μπακογιάννη σχολίασε: «Τι είναι αυτό το πράγμα, που άνοιξε μια συζήτηση, ανταρσία, χαμός στη Νέα Δημοκρατία; Αστεία πράγματα». Όπως πρόσθεσε, βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία 35 χρόνια και «35 χρόνια κουβεντιάζουμε, 35 χρόνια κάνουμε κριτική, 35 χρόνια ψάχνουμε να βελτιωθούμε».

«Οφείλουμε να ακούμε ο ένας τον άλλον»

Η Ντόρα Μπακογιάννη επέμεινε ότι ο εσωκομματικός διάλογος πρέπει να συνεχιστεί, καθώς η εσωκομματική δημοκρατία είναι, όπως είπε, «επιβεβλημένη». «Πρέπει να υπάρχει ένας ουσιαστικός διάλογος και να ακούγονται οι απόψεις όλων», σημείωσε.

Κλείνοντας, επικαλέστηκε μια συμβουλή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τα πρώτα της βήματα στη Βουλή: «Μου έλεγε ο πατέρας μου, όταν ήμουν πολύ μικρή νεαρή βουλευτής και νόμιζα ότι έγινα βουλευτής και κάτι έγινα: “Παιδί μου, η πρώτη και βασική αρχή είναι άκου. Άκου τον κόσμο”». Και πρόσθεσε: «Οφείλουμε να ακούμε ο ένας τον άλλον».