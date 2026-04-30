Σταύρος Παπασταύρου κατά ΣΥΡΙΖΑ: «Επί ΣΥΡΙΖΑ η Κνωσός πήγε στο Υπερταμείο, επί Μητσοτάκη στην UNESCO»

Σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε την Πέμπτη (30.04.2026) από τη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο, με αιχμή τη δημόσια περιουσία και το Υπερταμείο, την προστασία των μνημείων, το κράτος δικαίου και την ενέργεια.

Ο Σταύρος Παπασταύρου κατηγόρησε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι με απόφαση του τότε υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου μεταβιβάστηκαν στο Υπερταμείο 10.119 ακίνητα του Δημοσίου, εκ των οποίων, όπως είπε, 2.330 ήταν μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι. «Μας εγκαλείτε για την προστασία της δημόσιας περιουσίας;» ανέφερε, κάνοντας λόγο για «ντροπή της ντροπής». Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαρίθμησε, μεταξύ άλλων, την Κνωσό, τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας, τον τάφο του Λεωνίδα, το Ακρωτήρι της Σαντορίνης και τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, υποστηρίζοντας ότι «όλα αυτά τα μνημεία τα έδωσαν στο Υπερταμείο» και ότι επέστρεψαν μόνο μετά τις αντιδράσεις των αρχαιολόγων.

«Επί ΣΥΡΙΖΑ, η Κνωσός πήγε στον έλεγχο του Τόμσεν. Και επί Μητσοτάκη έχει πάει στην UNESCO και έχει ανακηρυχθεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς», είπε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Παπασταύρου.

«Μιλάτε εσείς σε εμένα για κράτος δικαίου;»

Ιδιαίτερα προσωπικός ήταν ο τόνος του Σταύρος Παπασταύρου όταν απάντησε στις αιτιάσεις του Σωκράτη Φάμελλου για το κράτος δικαίου και την εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης.

«Σοβαρά τώρα, μιλάτε εσείς σε εμένα για κράτος δικαίου; Για εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης εναντίον πολιτικών αντιπάλων; Για σχεδιασμούς από το Μαξίμου εναντίον αντιπάλων; Εσείς σε εμένα;» ανέφερε.

Στη συνέχεια, μίλησε για «πέντε χρόνια» που, όπως είπε, του αφαιρέθηκαν από τη ζωή. «Τα πέντε χρόνια που μου αφαιρέσατε από τη ζωή, πόσα έγιναν τυχαία; Η δικαστική συνδρομή που παρέπεσε από τη δικογραφία και ξαφνικά βρέθηκε, τυχαία έγινε; Αιδώς, κύριοι της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αιδώς», σημείωσε.

Η αντιπαράθεση για την ενέργεια

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας πέρασε και στην ενεργειακή πολιτική, συγκρίνοντας τις επιδόσεις της σημερινής κυβέρνησης με εκείνες της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως υποστήριξε, το 2019 η Ελλάδα είχε την ακριβότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, με 63 ευρώ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 45-46 ευρώ. Αντιθέτως, είπε, το 2026 ο μέσος όρος της Ευρώπης βρίσκεται στα 100 ευρώ και η Ελλάδα στα 95 ευρώ.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου, και στην τιμή για τον καταναλωτή η σημερινή κυβέρνηση καταγράφει καλύτερη επίδοση, καθώς, όπως είπε, επί ΣΥΡΙΖΑ η τιμή ήταν 19% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ επί ΝΔ είναι 21% κάτω.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σημειώνοντας ότι η χώρα είχε 6,3 GW επί ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σήμερα έχει φτάσει τα 18 GW. Από αυτά, όπως είπε, τα 9,2 GW είναι στον ΔΕΔΔΗΕ, δηλαδή στη μεσαία και χαμηλή τάση, που αντιστοιχούν σε 80.000 έως 90.000 μικρομεσαίους παραγωγούς.

«Αυτό είναι ενεργειακή δημοκρατία», τόνισε, προσθέτοντας ότι μέσα σε έναν χρόνο προστέθηκαν 3 GW ΑΠΕ. «Σε ένα χρόνο μπήκε το 50% που είχε βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ», είπε χαρακτηριστικά.